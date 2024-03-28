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LCI: «город падёт» — солдаты ВСУ в Часове Яре чувствуют себя брошенными и не верят в успех

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Украинские солдаты под Часовом Яром испытывают всё больший натиск российских войск и чувствуют себя покинутыми со всех сторон, констатирует LCI. Некоторые из военных уверены: город вскоре займёт российская армия.
LCI: «город падёт» — солдаты ВСУ в Часове Яре чувствуют себя брошенными и не верят в успех
Youtube / LCI

Боевой дух украинских солдат под Часовом Яром на нуле: они чувствуют себя покинутыми со всех сторон и, в частности, со стороны Запада в вопросах поставок оружия, боеприпасов и средств к существованию, констатирует LCI.

Позициям ВСУ на этом участке угрожает всё большая опасность из-за натиска российских войск, а командование, кажется, бросило их на произвол судьбы. По словам командира одного из подразделений, российские дроны обрушиваются на них каждые пять-десять минут.

Учитывая эти трудности, он не слишком уверен в успехе. «Часов Яр падёт. Город легко взять в клещи с двух сторон», — предупреждает военный.

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источник
LCI Франция Европа
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