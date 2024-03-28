LCI: «город падёт» — солдаты ВСУ в Часове Яре чувствуют себя брошенными и не верят в успех

17:37
Выжившая в «Крокусе»: 22 марта стал вторым днём рождения
Жительница Москвы рассказала RT о событиях 22 марта, когда концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске подвергся атаке террористов. По её словам, эта дата стала для неё вторым днём рождения.
17:35
УЕФА может расширить заявку команд-участниц Евро-2024 до 26 игроков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть возможность расширения заявки команд‑участниц чемпионата Европы 2024 года до 26 игроков.
17:34
Драчёв назвал «беспределом и унижением» условия для допуска россиян к ОИ-2024
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что отечественные спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх в Париже на предложенных им условиях.
17:29
Россия заветировала продление мандата экспертов санкционного комитета по КНДР
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР.
17:29
Янчук: трудно ожидать победы Медведева над Синнером, но шансы есть
Тренер по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером.
17:28
В Брюсселе прошло чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО
Украинская миссия при Североатлантическом альянсе в своих соцсетях заявила, что в Брюсселе прошло чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов.
17:28
Ягудин признался, что мог поучаствовать в чемпионате России по прыжкам
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что мог поучаствовать в чемпионате России по прыжкам, который проходил в январе 2024-го.
17:23
RT: супруги, которых разыскивала дочь после теракта в «Крокусе», погибли
Супруги, которых разыскивала дочь после теракта в «Крокусе», погибли. Об этом сообщили RT друзья семьи.
17:20
Экс-чемпион UFC Ян пропустит шесть месяцев из-за травм
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата, бывший чемпион в легчайшем дивизионе Пётр Ян будет вынужден пропустить длительное время из-за повреждений.
17:18
Переводчик «Динамо» был в «Крокусе» в момент начала стрельбы
Переводчик московского «Динамо» Артём Журавлёв находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы.
17:18
Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления
Владимир Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления ВС России.
17:17
В Ингушетии арестовали местного жителя, оборудовавшего тайник с оружием
Следователи в Ингушетии возбудили дело в отношении местного жителя, хранившего в тайнике оружие и боеприпасы для боевиков.
17:15
В ЦСКА опровергли слухи о скором продлении контракта с Федотовым
Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о скором продлении соглашения с главным тренером команды Владимиром Федотовым.
17:10
Минеев подерётся по правилам кикбоксинга с Глуховым 28 апреля
Чемпион Европы по кикбоксингу, боец смешанных единоборств Владимир Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с Константином Глуховым.
17:08
Кабмин ФРГ: Германия за месяц поставила ВСУ 18 тысяч 155-мм боеприпасов
Правительство Германии за месяц поставило Украине 18 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6.
17:07
Экс-чемпион Bellator Немков заявил, что не стал бы драться с Джигурдой
Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков ответил, с кем никогда не согласился бы разделить клетку.
17:05
В финале Кубка России по лыжам пройдёт гонка в гору с набором высоты 580 м
В финале Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/24 в Кировске пройдёт гонка в гору.
17:05
Россельхознадзор рассказал о потерях ЕС от введения пошлин на зерно из России
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.
17:02
Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение фигуристки Елизаветы Туктамышевой на соревновательный лёд.
16:56
Мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области.
16:52
Туск: Польша направит на Украину две миссии для восстановления «после победы»
Власти Польши направят на Украину две миссии, чтобы помочь в восстановлении страны «после победы». С заявлением об этом выступил премьер-министр республики Дональд Туск.
16:50
Колыванов покинул «Текстильщик» из-за проблем личного характера
«Текстильщик» сообщил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Колывановым.
16:48
«Общественное»: в окрестностях Харькова вновь раздались взрывы
Взрывы вновь произошли в окрестностях города Харькова, сообщило издание «Общественное. Новости».
16:44
В Ингушетии подростки дрифтовали у Вечного огня
Полиция задержала трёх подростков, которые на автомобиле дрифтовали у Вечного огня в Назрани.
16:41
Мосгорсуд оставил Варламова в реестре иноагентов
Иноагент Илья Варламов* останется в реестре иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский городской суд.
16:39
Автоэксперт: компаниям нужно проводить инструктаж по соблюдению ПДД для курьеров
Автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя в беседе с RT информацию о том, что в Москве на велосипедах курьеров могут появиться номера, отметил, что компании, нанимающие таких сотрудников, должны проводить с ними инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.
16:38
СБР удовлетворительно оценил тренерские штабы Каминского и Шашилова по итогам сезона
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил отчётные доклады тренеров по итогам сезона-2023/24.
16:35
В Ставропольском крае мужчина застрелил жену и дочерей
В Ставропольском крае следователи расследуют трагедию: по имеющимся данным, вечером 27 марта мужчина расстрелял жену и двух маленьких дочерей.
16:32
Компании из Москвы стали лауреатами конкурса отечественных брендов «Знай наших»
В конкурсе российских брендов «Знай наших» победили несколько московских компаний, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
16:26
WAFA: президент Палестины утвердил состав нового правительства
Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства, которое возглавит Мухаммад Мустафа. Такую информацию приводит агентство WAFA.
16:25
Поединок между Волковым и Павловичем могут отменить
Поединок между российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может быть отменён.
16:25
Ведущий RT: Пентагону пришлось извиняться, что $300 млн для ВСУ уже потрачены
Пентагону пришлось извиняться за то, что $300 млн, выделенные Соединёнными Штатами для Украины, уже потрачены. На это обратил внимание ведущий RT Рик Санчес, комментируя проблемы с инфраструктурой в США после гибели людей при обрушении моста в Балтиморе.
16:22
В Одессе и Харькове начали применять графики отключений электричества
Директор госинспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян заявил, что в Харькове, Одессе и Днепропетровской области начали применять графики отключений электричества.
16:22
Тюменская школьница получит компенсацию за травму на уроке физкультуры
В Тюменской области школа выплатит компенсацию морального вреда ученице, получившей травму на уроке физкультуры.
16:21
Посетительница концерта «Пикника» в Петербурге рассказала о тщательном досмотре
Москвичка Светлана Ханенкова, которая 22 марта была на концерте «Пикника» в Москве, когда там произошёл теракт, приехала на выступление группы в Санкт-Петербург.
16:17
NYP: в США собака выкопала во дворе дома миномётный снаряд
В американском штате Флорида собака откопала ржавый миномётный снаряд во время игры с хозяином на заднем дворе.
16:14
Безбородов рассудит матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»
Стали известны судейские назначения на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
16:11
Ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест.
16:10
«Общественное» сообщает о взрывах в окрестностях Харькова
Взрывы прогремели в окрестностях Харькова, сообщает украинский телеканал «Общественное».
16:08
Заявки на переобучение по нацпроекту «Демография» подали около 15 тысяч россиян
Портал «Работа России» принял уже порядка 15 тыс. заявок от граждан на бесплатное переобучение по национальному проекту «Демография» с момента старта программы в феврале.
16:00
Дикиджи допустил, что способен достичь результатов Малинина
Российский фигурист Владислав Дикиджи допустил, что способен достичь результатов американца Ильи Малинина.
16:00
Все четверо напавших на «Крокус» внесены Росфинмониторингом в список террористов
Все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
15:58
Вильфанд: снег пролежит в Москве как минимум до середины первой декады апреля
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве будет лежать снег как минимум до середины первой декады апреля.
15:57
Спортсмены МФК КПРФ возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
Спортсмены мини-футбольного клуба КПРФ возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла».
15:53
В «Венеции» сообщили, что 1 июля Черышев станет свободным агентом
Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин сообщил, что полузащитник Денис Черышев станет свободным агентом 1 июля.
15:52
Милонов назвал Пугачёву «ведьмой-приспособленкой» из-за её поста о «Крокусе»
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что певица Алла Пугачёва не выражает публично свою скорбь о жертвах теракта в «Крокусе», так как не желает быть на одной стороне с россиянами.
15:51
Парламентарий Балф: Лондон не выдаст Ассанжа без гарантий, что его не казнят
Лондон не станет экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, пока Вашингтон не гарантирует, что его не казнят, считает член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии лорд Ричард Балф.
15:49
Ветеринар Земская предупредила о вреде лишнего веса для питомцев
Заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала о вреде лишнего веса для здоровья домашних животных.
15:47
В Госдуме посоветовали владельцам Telegram позаботиться о репутации мессенджера
Зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев посоветовал владельцам Telegram позаботиться о репутации мессенджера.
15:40
Россиянин Шара Буллет сразится с украинцем Потерей на турнире UFC
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с украинцем Игорем Потерей.