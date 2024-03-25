Подполковник армии США: Америка может «потерять рассудок» из-за мифа о своей непобедимости

Среди американцев бытует мнение, что их страна не может проиграть в войне, однако это опасный миф, полагает отставной подполковник и ведущий подкаста Deep Dive Дэниел Дэвис. По его словам, если США ввяжутся в конфликт с Китаем из-за Тайваня, это грозит им небывалым ущербом и почти неизбежным поражением.

ПАСКАЛЬ ЛОТТАЗ, Neutrality Studies: У Соединённых Штатов нет этого опыта: в них не вторгались, как в Россию. Нет у них и опыта Германии, которая проиграла две мировые войны — проиграла по-разному и вполне справедливо, что тут скажешь. Но Соединённые Штаты… По-моему, ближе всего к ним Великобритания, которая тоже никогда не проигрывала в большой войне за последние 400—500 лет. Как вы думаете, это влияет на образ мыслей касательно применения вооружённых сил?



ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке, ведущий подкаста Deep Dive: Ещё как влияет! Существует миф о том, что мы не можем проиграть сражение. Я давно пытался донести до людей, что, если мы потеряем рассудок, считая, будто мы в принципе не можем проиграть, и решим, к примеру, воевать с Китаем из-за Тайваня, тогда-то мы и узнаем, что такое поражение. Потому что, опять-таки, если посмотреть на структуру вооружённых сил, на способность перебрасывать войска, способность вести боевые действия на протяжении длительного времени — у нас этого нет. И если мы ввяжемся в конфликт с Китаем, можно с почти полной уверенностью сказать, что победят они. И даже если мы не будем разбиты наголову, цена будет чрезвычайно высока, больше, чем когда-либо в нашей истории, включая Вторую мировую войну.



Так же сейчас обстоят дела и в Европе. Наши сухопутные войска… Мы столько времени концентрировались на том, что на самом деле неважно, например, на противоповстанческих действиях, на том, как выполнять небольшие миссии, вроде тех, что были в Ираке, Сирии, Афганистане и так далее. В итоге мы во многом растеряли потенциал для крупномасштабных боевых операций. Сейчас мы пытаемся его вернуть, но на это требуется время. То есть сейчас мы не так хороши, как можно было бы подумать, как было в прошлом. Не скажу, что мы «бумажный тигр», у нас ведь по-прежнему есть ракеты, технологии, спутники, авиация, флот и так далее — это большая мощь. Но всё это не так неуязвимо, как думают некоторые. Если нам хватит глупости ввязаться в войну, в которой нам не следует участвовать.



Дата выхода в эфир 24 марта 2024 года.