Европейские страны сегодня в своём стремлении к войне превзошли лидеров континента накануне Первой мировой войны, предупреждает главный редактор французского журнала Marianne Наташа Полони. По её словам, обсуждение возможности отправки на Украину европейских войск и поставки Киеву дальнобойных ракет приближают прямое столкновение с Россией в конфликте, спровоцированном США.
НАТАША ПОЛОНИ, главный редактор журнала Marianne:Когда мы рассматриваем возможность отправить западных военных (на Украину), как недавно сделал это Эммануэль Макрон, чтобы поиграть в ковбоев в момент, когда США, похоже, отказались от роли главных горлопанов; когда мы поставляем ракеты, единственной целью которых может быть Москва; необходимо — если мы всё ещё остаёмся демократией — со всей ясностью объяснить гражданам, что это значит.
В Европе и США всё громче начинает звучать музыка войны. В Польше или Эстонии исторические уроки объясняют воинственность, масштабы которой по большей части замалчиваются в Западной Европе. В Германии, в Нидерландах, в Швеции политические лидеры уже не довольствуется заявлениями о необходимости быть достаточно вооружёнными для отражения любой непредвиденной ситуации. При этом очевидно, что те же лидеры как раз об этом благополучно забыли, поскольку никто в Европе не читает трудов Юлия Цезаря.
По сути, они приучают общественное мнение к мысли об одновременно неизбежности и приемлемости войны. И повсюду токовое реле американского неоконсерватизма доводит толпу до истерики и объявляет охоту на иностранных агентов. Историки, которые спустя век станут изучать этот период, в растерянности констатируют, что воинственный бред 1914 года был превзойдён. Ведь сегодня мы как раз накануне 1914-го года, а не 1939-го, как пытаются заверить нас пропагандисты.
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