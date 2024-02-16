WION: США разместят в Тихом океане половину своих авианосцев для сдерживания Китая

В настоящее время в западной части Тихого океана находятся три американских авианосца — и планируется, что в ближайшее время туда прибудут ещё два, передаёт WION. По словам военных аналитиков, это будет сделано с целью оказать противодействие растущей военной активности Китая и Северной Кореи в этом регионе, а также чтобы продемонстрировать союзникам поддержку и готовность США решать многочисленные стратегические задачи одновременно.
На фоне растущей напряжённости в Индо-Тихоокеанском регионе, по всей вероятности, Соединённые Штаты разместят в этом году почти половину своих авианосцев в западной части Тихого океана. И это первый раз, когда США собираются сделать нечто подобное.
Военные аналитики ожидают, что это будет сделано с целью оказать противодействие растущей военной активности Китая и Северной Кореи в этом регионе. В настоящее время в западной части Тихого океана уже находятся три американских авианосца — и планируется, что туда прибудут ещё два. Их прибытие ознаменует первый раз, когда в регионе будут развёрнуты 5 из 11 авианосных контингентов США.
Согласно сообщениям, 5 февраля американский военный корабль USS Abraham Lincoln вышел из своего порта в Сан-Диего и направился в западную часть Тихого океана. Ожидается также, что в регион прибудет USS George Washington, чтобы заменить USS Ronald Reagan, который будет передислоцирован.
Помимо военного корабля USS Ronald Reagan, на Гуаме сейчас дислоцируется USS Carl Vinson, а на Гавайях — USS Theodore Roosevelt. Ожидается, что они оба также будут оставаться в западной части Тихого океана вплоть до апреля и июля месяца, соответственно.
Аналитики говорят, что такое резкое увеличение количества американских авианосцев призвано успокоить союзников и партнёров в регионе, а также сдержать таких противников, как Китай и Северная Корея. Эта демонстрация силы Вашингтоном происходит на фоне наращивания военной активности Китая вблизи Тайваня.
Стоит напомнить, что США выступают против стремления Пекина силой захватить Тайвань и готовы поставлять Тайбэю оружие. Напряжённость в Южно-Китайском море и растущая активность Пхеньяна в регионе также вызывают обеспокоенность у США.
Аналитики заявляют, что подобный шаг Вашингтона призван продемонстрировать его способность действовать сразу на нескольких фронтах и решать многочисленные стратегические задачи.
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