Украина, Ближний Восток и не только — El País о росте геополитических рисков на планете

Современные конфликты несут в себе наибольшие геополитические риски, чем любые другие конфликты со времён холодной войны, предупреждает El País. Как отмечают эксперты, сейчас мир вступил в период обострения межгосударственной конфронтации и в эпоху прямой конкуренции между крупными странами.

В последние десятилетия в мире неоднократно вспыхивали конфликты, от войн в Афганистане и Ираке до войн в Конго или Сирии. Однако, как пишет El País, сегодня конфликты — как уже разгоревшиеся на Украине и на Ближнем Востоке, так и потенциальные на Корейском полуострове и вокруг Тайваня — несут в себе геополитические риски, не имеющие аналогов со времён окончания холодной войны.

Согласно исследованию, проведённому Институтом исследований проблем мира в Осло, в 2022 году произошло наибольшее число смертей в результате войн, в которых по крайней мере одним действующим лицом является государство, с начала 70-х годов, за исключением разве что 1984 года. Хотя данные за 2023 год пока не обнародованы, есть все основания полагать, что ситуация остаётся весьма тревожной и драматичной.

Впрочем, прежде всего опасения вызывает геополитический аспект современных конфликтов. Эксперты предупреждают, что сейчас мир вступил в период обострения межгосударственной конфронтации и в эпоху прямой конкуренции между крупными странами.

El País отмечает, что есть несколько обнадёживающих признаков, свидетельствующих о том, что в будущем ситуация может улучшиться. В частности, на это указывают попытки США и Китая избежать ухудшения своих отношений, а также чёткие сигналы Вашингтона и Тегерана о желании не допустить обострения напряжённости и попытки найти согласованный выход из конфликта в секторе Газа.

Однако есть и «субъекты, настроенные на дестабилизацию», и издание не исключает, что в этом году к ним могут присоединиться и другие, в том числе кандидат в президенты США Дональд Трамп с его критическим видением будущего НАТО.