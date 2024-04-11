Грин: если спикер Джонсон поддержит Украину, то он будет нести личную ответственность за финансовую поддержку убийства людей

10:34 Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по украинскому Бурштыну, ТЭЦ в котором питает энергией Ивано-Франковскую и соседние области страны.

10:34 Президент Финляндии призвал отказаться от воинственной риторики в адрес России Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Западу нужно отказаться от воинственной риторики в адрес России, передаёт Financial Times.

10:26 Медведев: стараюсь работать над эмоциями и тем, чтобы они не влияли на игру Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как работает над эмоциями во время игр.

10:20 ВСУ атаковали территорию тепловодоканала в Энергодаре Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил об атаке ВСУ беспилотниками территории тепловодоканала в городе.

10:16 Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 м Сейчас уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 м. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин.

10:10 Личка: «Динамо» не проклято, будем стараться забирать свои очки Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не считает, что команда проклята.

10:05 По предварительным данным, нанесён удар по Трипольской ТЭС Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе в Киевской области — по предварительным данным, по Трипольской ТЭС.

09:58 Минобороны: над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник Системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области украинский беспилотник, заявило Минобороны России.

09:55 Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил пранкерам, что российские атлеты хотят приехать на Игры в Париж.

09:53 Предварительно, нанесён удар по казарме на окраине Львова По предварительным данным, на окраине Львова нанесён удар по казарме, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

09:51 НАК: в Нальчике в ходе КТО уничтожены боевики, планировавшие диверсии и теракты Двое боевиков, которые планировали диверсии и теракты, уничтожены в результате контртеррористической операции в Нальчике.

09:46 Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена о конфликте на Украине Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине закончится после голосования Конгресса за выделение новой поддержки Киеву.

09:45 Подполье: румынские наёмники, предположительно, уничтожены при ударе под Одессой Российские войска при ударе по местам скопления ВСУ под Одессой, предположительно, уничтожили румынских наёмников, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

09:42 В районе железнодорожного вокзала в Херсоне произошёл мощный взрыв Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне в районе железнодорожного вокзала.

09:40 Тренер Субботиной заявила, что синхронистка завершила карьеру Личный тренер синхронистки Варвары Субботиной Татьяна Данченко заявила, что спортсменка завершила карьеру.

09:27 ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на автобус с людьми в ДНР, ранены пять человек Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на маршрутный автобус в Ясиноватском районе на трассе Ясиноватая — Горловка.

09:25 Daily Mail: фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ Болельщики «Арсенала» избили фаната «Баварии» во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

09:23 В Орске проверят версию о том, что дамбу прогрызли грызуны Минстрой России вместе с Минприроды проверят версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, заявил министр строительства Ирек Файзуллин.

09:18 На двух объектах критической инфраструктуры во Львовской области произошли пожары На территории двух объектов критической инфраструктуры во Львовской области возникли пожары.

09:09 Глава МЧС России Куренков вылетел в Оренбург Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург в связи с ситуацией с паводком.

09:09 «Интер Майами» с Месси проиграл «Монтеррею» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

09:07 В Оренбуржье ожидается подтопление 3,5 тысячи домов из-за подъёма Урала В ближайшие сутки в Оренбургской области поднимется уровень воды в реке Урал, ожидается подтопление около 3,5 тыс. домов.

09:00 Власти Оренбурга сообщили, что жертв из-за паводка нет Глава Оренбурга Сергей Салмин в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил, что на данный момент жертв из-за паводка в городе нет.

08:55 Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ и сравнялся с Буре Российский нападающий «Сент-Луиса» набрал юбилейное, 400-е очко в НХЛ.

08:53 Силы ПВО уничтожили два дрона над Мордовией Системы противовоздушной обороны прошедшей ночью перехватили и уничтожили два беспилотника самолётного типа над Мордовией.

08:46 Defence One: США работают над тем, чтобы ВС России не использовали Starlink Сотрудники Пентагона работают над тем, чтобы российские военные не использовали системы спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщило Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба.

08:41 Состояние пострадавших при обстреле журналистов из Луганска удовлетворительное Пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ журналисты ГТРК «Луганск» в удовлетворительном состоянии, заявил корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире телеканала «Россия 24».

08:38 «Вегас» с Барбашёвым и Дорофеевым проиграл «Эдмонтону» в НХЛ «Эдмонтон» победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

08:35 «Сент-Луис» победил «Чикаго» в НХЛ, Бучневич и Александров набрали по одному очку «Сент-Луис» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

08:31 Российские БПЛА уничтожили в Семёновке в ДНР спрятавшихся боевиков ВСУ Российские бойцы с помощью дрона-камикадзе уничтожили группу украинских военных, спрятавшихся в здании в посёлке Семёновка Донецкой Народной Республики.

08:31 Горячкина обыграла Салимову в шестом туре Турнира претенденток Александра Горячкина одержала победу над Нургюл Салимовой (Болгария) в шестом туре Турнира претенденток в Торонто.

08:28 Губернатор Оренбуржья пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в Орске Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал выделить средства для экспертизы дамбы и разработки новой в районе Орска.

08:19 Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 11 апреля В постпредстве России при ООН анонсировали заседание Совбеза всемирной организации, посвящённое Украине.

08:15 Марочко: у ВСУ растут потери на Купянском направлении Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Ковшаровке на Купянском направлении украинские войска развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь.

08:06 «Ариант» пожаловался на нарушения при рассмотрении судом иска о национализации Один из крупнейших производителей вина в России группа компаний «Ариант» пожаловался в Верховный суд на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры России о национализации «Кубань-Вино» и других активов группы.

07:58 Подполье: Россия нанесла массированный удар по объектам в Харькове Российские военные нанесли массированный удар по Харькову. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

07:51 Мэр Салмин: в Оренбурге подтоплено более 3,6 тысячи дворовых территорий Более 3,6 тыс. дворовых территорий и более 2 тыс. домовладений подтоплены в Оренбурге.

07:42 НАК: в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам В садовом товариществе «Насып» в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться.

07:32 Паслер: ситуация с притоком воды в реку Урал у Оренбурга будет на пике в течение суток Ситуация с повышением уровня воды в реке Урал у Оренбурга будет находиться на пике в течение суток, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

07:19 Силы ПВО за ночь нейтрализовали 12 БПЛА над регионами России, в том числе над Мордовией Силы ПВО за ночь нейтрализовали 12 БПЛА над регионами России, в том числе над Мордовией.

07:17 В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен в Курской и Воронежской областях.

07:10 Советник Пушилина Кимаковский: новое контрнаступление ВСУ не будет успешным Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

07:00 Politico: мэр норвежского города Вадсе попросила ЕК о 26-часовом дне Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24.

06:50 Южнокорейская оппозиция одержала победу на парламентских выборах В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия Кореи победила на парламентских выборах, значительно опередив правящую Партию народной власти.

06:35 Польша подняла в воздух самолёты из-за «активности дальней авиации России» Польша и её союзники подняли в воздух самолёты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации России.

06:30 В Ивано-Франковской области слышны взрывы В Ивано-Франковской области слышны взрывы, сообщает украинское издание «Общственное».

06:24 Уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос за ночь на 8 сантиметров Уровень воды в реке Тобол на территории областного центра Курганской области — Кургана — прирос за ночь на 8 см и достиг отметки 383 см.

06:17 ОВА: по критической инфраструктуре Харькова и области нанесено более десяти ударов Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере десять ударов.

06:12 Три украинских БПЛА сбиты в Фатежском районе Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Фатежском районе региона были сбиты три украинских БПЛА.