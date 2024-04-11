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Грин: если спикер Джонсон поддержит Украину, то он будет нести личную ответственность за финансовую поддержку убийства людей

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В ходе встречи со спикером палаты представителей Майком Джонсоном конгрессвумен Марджори Тейлор Грин повторила свой призыв к прекращению финансирования Украины со стороны США, пишет The Hill. Она отметила, что если Джонсон посодействует финансовой помощи Киеву, то он будет нести личную ответственность за поддержку продолжающегося убийства людей в чужой стране.
Грин: если спикер Джонсон поддержит Украину, то он будет нести личную ответственность за финансовую поддержку убийства людей
AP
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин после встречи со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном заявила, что им не удалось прийти к соглашению по ряду политических вопросов, из-за которых она угрожает сместить его с занимаемого поста, сообщает The Hill.

В частности, по словам Грин, в ходе этой встречи она повторила свой призыв к Джонсону прекратить американское финансирование Киева.

«Мы не несём ответственность за войну на Украине, — заявила она. — Мы несём ответственность за войну на границе Соединённых Штатов. Граница Соединённых Штатов — единственная граница, которая имеет значение. И если он продолжит финансировать Украину, он будет нести личную ответственность за финансирование продолжающегося убийства людей в чужой стране, которая не является нашим союзником по НАТО».

Грин отметила, что Джонсон не дал ответа о том, какие дальнейшие шаги он планирует предпринять по Украине.
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Hill США Северная Америка
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конгресс Марджори Тейлор Грин НАТО США Украина финансы
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