CNN: конгрессвумен Грин нанесёт огромный удар НАТО, если оставит Украину без денег

06:57
Корабль «Союз МС-24» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-24» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС.
06:48
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе
Сигнал ракетной опасности отменён в Белгороде и Белгородском районе.
06:46
Минобороны КНР: Китай будет решительно защищать свои права на море
КНР будет решительно защищать свои законные права и интересы на море, продолжит реагировать на любые провокации.
06:25
Ведётся обстрел села Вязовое Белгородской области
Ведётся обстрел села Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщили в мэрии Белгорода.
06:12
Минобороны: расчёт БПЛА морской пехоты выявил и уничтожил лодку ВСУ на Днепре
Расчёт беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил лодку противника, пытавшуюся форсировать Днепр на Херсонском направлении.
06:00
Польша подняла в небо военную авиацию из-за операций России на Украине
Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за «интенсивных» действий России на Украине.
06:00
Врач Марилова посоветовала аллергикам носить фильтры для носа и маски
Опрошенные RT врачи рассказали, у жителей каких регионов России уже появились симптомы аллергии на пыльцу, а также дали советы, как справляться в этой ситуации.
05:57
«РИА Новости»: часть системы пожаротушения не сработала при пожаре в «Крокусе»
Часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» не сработала после возникновения пожара.
05:52
Минобороны: бойцы «Южной» группировки получили госнаграды за отличия в боях
Военнослужащие «Южной» группировки войск, отличившиеся в ходе выполнения боевых задач на Донецком направлении, получили государственные награды.
05:43
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
05:42
Взрывы произошли в Запорожье
Взрывы произошли в находящемся под контролем Украины Запорожье.
05:33
Посол: Хельсинки закрытием КПП хочет ограничить физическое общение финнов и россиян
Хельсинки, приняв решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, хочет ограничить физическое общение финнов и россиян.
05:30
Терапевт Рябков дал советы планирующим начать заниматься бегом
Терапевт Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, что весной люди часто возвращаются к тренировкам на свежем воздухе, в том числе резко увеличивается количество бегающих. Эксперт подчеркнул, что бег оздоравливает организм, но некоторым группам населения он может быть противопоказан.
05:21
Экс-полковник Жак Бо: армия России превосходит по координации Украину и НАТО
Полковник в отставке, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии Жак Бо заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что российская армия превосходит по координации Украину и НАТО.
05:17
МЧС: группировка по ликвидации подтопления в Орске выросла до 530 человек
Более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств ликвидируют последствия прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области.
05:08
МЧС: около 600 домов подтоплено в Орске после прорыва дамбы
Около 600 домов на девяти улицах подтоплено в Орске после прорыва дамбы.
05:05
Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ на Северо-Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск на Северо-Донецком направлении.
05:02
ВС России сорвали усиление ВСУ передовых позиций на Южно-Донецком направлении
Российская группировка войск «Восток» за прошедшие сутки улучшила положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении и сорвала попытку ВСУ усилить свои передовые позиции.
05:00
В РТУ МИРЭА посоветовали соблюдать неполные циклы перезарядки смартфона
Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов дал в беседе с RT советы, что делать при быстрой разрядке аккумулятора смартфона.
05:00
Мэрия: в ПВР Орска находятся 235 человек
Число жителей Орска, находящихся в ПВР из-за прорыва дамбы, выросло до 235.
04:51
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины.
04:47
В Орске началось формирование списков пострадавших
Администрация Орска приступила к формированию списков пострадавших в результате подтопления.
04:43
Сорок конгрессменов попросили Байдена прекратить поставки оружия Израилю
Сорок американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом остановить передачу Израилю наступательных вооружений.
04:39
ТСН: в Хмельницкой области слышны взрывы
Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины.
04:36
Мэрия: вода начала подтапливать Старый город Орска
Вода начала подтапливать Старый город Орска без захода в другие районы, заявили в администрации города.
04:18
Посол: появление ядерных сил на территории Финляндии не останется без ответа России
Москва определённо ответит в случае появления на территории Финляндии ядерного оружия НАТО, заявил в интервью ТАСС посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
04:09
Мэрия Орска: подтопленные электросетевые объекты в городе отключены
Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, сообщили в мэрии города.
04:05
Мэрия: весь жилой сектор Старого города в Орске будет подтоплен в ближайшее время
Весь жилой сектор Старого города в Орске будет подтоплен в ближайшее время.
04:01
Возвращающиеся на Землю космонавты перешли с МКС в корабль «Союз»
Возвращающиеся на Землю с МКС россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал О'Хара перешли в корабль «Союз МС-24» и закрыли за собой переходной люк.
03:34
«Ъ»: поставщика средств защиты для Минобороны обвинили в махинациях
Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации.
03:15
NYT: ВС США и Израиля в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана
США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.
03:06
Axar.az: ВС Армении концентрируются на границе с Азербайджаном
Армения концентрирует свои вооружённые силы на границе с Азербайджаном в направлении Зангезура.
02:37
Воздушная тревога объявлена в Киевской области и ряде регионов Украины
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской области и ряде регионов Украины.
02:25
Овечкин забросил 850-ю шайбу в НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 850-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Каролиной».
02:23
ТСН сообщил об очередной серии взрывов в Харькове
Серия новых взрывов прозвучала в Харькове.
02:16
В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысяч мест
В правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тыс. мест.
02:10
Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ
Россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее француза Алирезы Фируджы во втором туре турнира претендентов ФИДЕ в Торонто.
02:03
Посол: Финляндия определённо примкнула к «партии войны» Запада против России
Власти Финляндии определённо примкнули к «партии войны» Запада против России.
01:57
Пентагон: США поддерживают связь с Москвой по поводу противоспутниковых средств
В Пентагоне заявили, что США следят за якобы происходящим развитием противоспутникового средства России, также координируются с союзниками и поддерживают связь с Москвой по этому вопросу.
01:50
Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ
Россиянка Александра Горячкина одержала победу над украинкой Анной Музычук во втором туре турнира претендентов ФИДЕ в Торонто.
01:46
Подполье: в Харькове, по предварительным данным, поражён склад боеприпасов ВСУ
Представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харькове, по предварительным данным, поражён склад боеприпасов ВСУ.
01:44
Губернатор Нью-Йорка: сообщений о разрушениях не поступало после нового землетрясения
Сообщений о разрушениях не поступало после нового землетрясения магнитудой 4 недалеко от Нью-Йорка.
01:41
Axios: Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи из-за операции в Газе
Президент США Джо Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пригрозив перестать помогать Израилю, если он не изменит проведение операции в секторе Газа.
01:31
Вблизи Нью-Йорка произошло очередное землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 произошло вблизи Нью-Йорка.
01:29
Врио главы Просоедов: в Евпатории из-за аварии прекратится подача воды
В Евпатории на западном побережье Крыма устраняют аварию на центральном водоводе, на данный момент прекращена подача воды в город.
01:17
МЧС: в ПВР в Орске находятся 135 человек
В МЧС России сообщили, что в пунктах временного размещения после прорыва дамбы в Орске находятся 135 человек, включая 55 детей.
01:13
Лукашенко подписал закон о вводе СМС-повесток в военкоматы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности, который в том числе вводит возможность СМС-повесток в военкомат.
01:10
Маск намерен 8 августа представить роботакси на основе электроавтомобиля Tesla
Американский предприниматель Илон Маск намерен 8 августа представить роботакси на основе электроавтомобиля Tesla.
01:06
Космонавты на МКС провели УЗИ пищеварительной системы
Российские члены экипажа МКС провели в невесомости очередной этап эксперимента «Спланх» с ультразвуковым исследованием различных отделов желудочно-кишечного тракта.
00:48
Глава МИД Попшой: Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией
Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV министр иностранных дел республики Михай Попшой.