CNN: конгрессвумен Грин нанесёт огромный удар НАТО, если оставит Украину без денег

Будущее американской помощи Киеву в значительной степени зависит от конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Если законодательнице и её коллегам удастся заблокировать помощь Украине, это серьёзно навредит Североатлантическому альянсу и международному авторитету США, считает аналитик CNN Джулиан Зелизер.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин играет важную роль в вопросе о дальнейшей помощи Вашингтона Киеву. Она недвусмысленно даёт понять, что инициирует отстранение спикера палаты представителей Майка Джонсона, если он вынесет этот вопрос на голосование, пишет аналитик CNN Джулиан Зелизер.

Джонсон сейчас находится «между молотом и наковальней». Но если Грин удастся заблокировать финансирование Украины, это станет «огромным ударом как по НАТО, так и по приверженности США миропорядку, возникшему по итогам Второй мировой», сетует публицист.

Это противостояние в конгрессе демонстрирует, как сильно изменилась Республиканская партия по сравнению с эпохой Рональда Рейгана. Если раньше она призывала Михаила Горбачёва снести Берлинскую стену, то сегодня фактически говорит Владимиру Путину: «Делайте что хотите, просто оставьте нас в покое», утверждает автор статьи.

Его откровенно тревожит, что среди республиканцев набирают популярность сторонники Дональда Трампа и изоляционизма, которые критикуют ООН и НАТО. «Если Грин и её коллеги победят сейчас или даже в следующем столкновении вокруг Украины, мы вступим в новую неопределённую и ещё более опасную эру», — предупреждает Зелизер.