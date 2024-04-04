Американский экономист: помощь США не спасёт Украину от дальнейших потерь

Соединённые Штаты не смогут изменить ход украинского конфликта, даже если конгресс одобрит выделение $61 млрд правительству Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экономист Джеффри Сакс. По его словам, эти деньги пойдут на обогащение американских производителей оружия, а Киев продолжит терять людей и территорию, пока Вашингтон не сядет за стол переговоров с Москвой.

Наверняка профессионалы в окружении Байдена понимают, что ситуация настолько зашла в тупик, что 61 миллиард (долларов помощи Киеву. — ИноТВ) ничего не даст, кроме обогащения американских производителей оружия. Они не изменят конечную расстановку. Они могут немного отсрочить результат. Я даже не знаю, удастся ли это, потому что…

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Нет, судья. Это (одобрение помощи Киеву в конгрессе США. — ИноТВ) будет иметь только три последствия. Да, в итоге станут богаче производители оружия, которые вернут часть денег в качестве пожертвований на предвыборную кампанию конгрессменам, проголосовавшим за этот законопроект вопреки желанию американского народа.

Во-вторых, это приведёт к гибели ещё десятков, а то и сотен тысяч украинцев. И, в-третьих, в результате Украина потеряет ещё больше территории, потому что Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров. Чем дольше мы будем медлить, тем больше проиграет Украина.

Так что эта помощь ничего не отсрочивает и ничего не спасает. Её единственная цель — позволить Байдену дотянуть до ноября. Но с какой стати (спикеру палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Джонсону участвовать в этом деле? Это сбивает с толку. Разве что они все настолько слабовольны и коррумпированы предвыборными пожертвованиями, что не могут здраво мыслить ни одного дня. А ведь сам спикер говорил: «У нас нет стратегии. Нам нужна стратегия (по Украине. — ИноТВ)».

Дата выхода в эфир 03 апреля 2024 года.