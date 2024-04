Bloomberg: Россия обходит Украину и её союзников по поставкам боеприпасов

16:08

Источник опроверг сообщения СМИ о якобы предупреждении США о теракте в «Крокусе»

Информация газет The Washington Post и The New York Times о том, что США якобы предупреждали Россию о риске теракта в «Крокус Сити Холле», не соответствует действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что Вашингтон действительно предупреждал Москву о террористической угрозе, но это была общая информация.