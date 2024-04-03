Bloomberg: Россия обходит Украину и её союзников по поставкам боеприпасов

Киев и его союзники уступают России по поставкам боеприпасов, сообщает Bloomberg. В результате союзники Зеленского всё больше опасаются, что летнее наступление российских войск может привести к прорыву обороны ВСУ.
Украина и её союзники проигрывают Москве в гонке поставок боеприпасов в то самое время, когда ВСУ необходимы снаряды для сдерживания российских атак, пишет Bloomberg.
По словам официальных лиц из стран — союзниц Киева, поток западной военной помощи на Украину резко сократился, а из некоторых украинских орудий производится всего один выстрел в день ради сохранения иссякающих запасов.
Это вынуждает союзников предпринимать попытки сохранить поток военных поставок на Украину за счёт поиска снарядов по всему миру. Однако эти инициативы стартуют медленно, поэтому неясно, дадут ли они достаточный результат в краткосрочной перспективе, чтобы сохранить стабильность украинской линии фронта.
По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, российские войска выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. И союзники Зеленского всё больше опасаются того, что летнее наступление российских войск может прорвать оборону Украины, добавили они.
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