WT: Москва сохраняет значительное военное превосходство над Киевом, несмотря на санкции

Несмотря на санкции Запада, Россия удерживает весомое количественное преимущество над Киевом как в военной технике, так и в живой силе. К такому неутешительному для себя выводу приходят представители британской разведки, о чём они поделились в социальных сетях, пишет Washington Times.
Несмотря на действие санкций Запада Россия сохраняет значительное количественное преимущество в военной технике и живой силе над Украиной, пишет Washington Times со ссылкой на данные британской разведки. Неутешительные для себя выводы военные чиновники опубликовали в соцсетях. По их убеждению, Москва ежемесячно набирает около 30 тыс. военнослужащих и обладает достаточной боевой мощью на театре военных действий, чтобы продолжать изматывать ВСУ.
В то же время представители спецслужб Великобритании считают, что санкции оказывают негативное влияние на российскую оборонную промышленность, в частности в высокотехнологичном производстве. Британская разведка полагает, что пока Кремль нарастил выпуск таких ключевых боеприпасов, как артиллерийские снаряды, более совершенные и сложные российские системы вооружения пострадали сильнее ввиду того, что их производство якобы «почти наверняка» всё больше полагается на иностранные компоненты и технологии.
Хотя санкции нарушают цепочки поставок российской оборонной промышленности, они также усложняют механизмы расчётов с Москвой, что приводит к «заметному» сокращению российского экспорта вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля Кремля в мировой торговле оружием упала до 11% в 2019–2023 годах по сравнению с 21% в 2014–2018 годах.
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