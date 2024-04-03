Россия как преемник СССР не могла оставаться в стороне, когда после «майдана» в Донбассе убивали её бывших сограждан, заявил в интервью Omerta геополитолог Пьер Конеса. По его словам, на Украине столкнулись два принципа международного права: право народа на самоопределение и право на целостность страны, границы которой, однако, менялись на протяжении всего XX века.

На Украине столкнулись два противоречащих друг другу принципа международного права: право русскоговорящего населения на самоопределение и право Украины на защиту своей целостности, считает геополитолог и бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Франции Пьер Конеса. В интервью Omerta он подчеркнул, что западные СМИ говорят об этой сложной проблеме однобоко.

Когда речь идёт о восстановлении границ Украины в её первоначальном виде, непонятно, о какой Украине идёт речь, отмечает эксперт. Он напоминает, что её границы постоянно менялись на протяжении XX века и страна никогда не была гомогенной.

С другой стороны, западные медиа обходили стороной конфликт в Донбассе, который после «майдана» отказался подчиняться русофобской политике Киева. Пьер Конеса подчёркивает, что Россия как преемник СССР не могла не вмешаться, видя, что убиты 14 тыс. её бывших сограждан.