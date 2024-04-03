Omerta Оригинал

Французский эксперт: Россия не могла не вмешаться в украинский конфликт

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия как преемник СССР не могла оставаться в стороне, когда после «майдана» в Донбассе убивали её бывших сограждан, заявил в интервью Omerta геополитолог Пьер Конеса. По его словам, на Украине столкнулись два принципа международного права: право народа на самоопределение и право на целостность страны, границы которой, однако, менялись на протяжении всего XX века.
Французский эксперт: Россия не могла не вмешаться в украинский конфликт
Youtube/OMERTA

На Украине столкнулись два противоречащих друг другу принципа международного права: право русскоговорящего населения на самоопределение и право Украины на защиту своей целостности, считает геополитолог и бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Франции Пьер Конеса. В интервью Omerta он подчеркнул, что западные СМИ говорят об этой сложной проблеме однобоко.

Когда речь идёт о восстановлении границ Украины в её первоначальном виде, непонятно, о какой Украине идёт речь, отмечает эксперт. Он напоминает, что её границы постоянно менялись на протяжении XX века и страна никогда не была гомогенной.
 
С другой стороны, западные медиа обходили стороной конфликт в Донбассе, который после «майдана» отказался подчиняться русофобской политике Киева. Пьер Конеса подчёркивает, что Россия как преемник СССР не могла не вмешаться, видя, что убиты 14 тыс. её бывших сограждан. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Omerta Франция Европа
теги
граница история Россия спецоперация России на Украине Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров