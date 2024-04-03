Французский эксперт: Россия не могла не вмешаться в украинский конфликт

00:24
Захарова заявила, что удивлена преклонению армянских властей перед порядками ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире канала «Звезда», что её удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учётом древнейших цивилизации и культуры самой Армении.
00:17
Блинкен не исключает возможность диалога США с Россией в случае изменения её политики
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI выразил мнение, что диалог между США и Россией не исключён, если политика Москвы изменится.
00:13
«Ювентус» обыграл «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
«Ювентус» нанёс поражение «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
00:11
«Рёнхап»: КНДР провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты
В КНДР заявили о проведении успешного испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.
00:05
Использование карт МИР в Samsung Pay стало недоступно
Добавление и использование карт платёжной системы МИР в Samsung Pay стало недоступно с 3 апреля.
00:01
«Аль-Наср» разгромил «Абху» со счётом 8:0, Роналду оформил хет-трик
«Аль-Наср» нанёс поражение «Абхе» в матче 26-го тура саудовской Про-лиги.
00:01
В России предложили уравнять граждан в мерах поддержки независимо от регистрации
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать регионы не делать различий при оказании социальной помощи гражданам с разными формами регистрации. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
23:58
Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокусе»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», как это делало Министерство госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.
23:54
Трамп обвинил Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами
Бывший глава США Дональд Трамп обвинил президента Джо Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами.
23:52
Уиттакер — о поединке с Чимаевым: со мной Хамзату будет намного сложнее
Австралийский боец UFC Роберт Уиттакер высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым.
23:41
МВД России: ограничение пребывания мигрантов не коснётся получивших ВНЖ
Ограничения на срок пребывания в России мигрантов не будут действовать в отношении тех, кто получил вид на жительство.
23:40
Старовойт заявил об отмене режима опасности атаки БПЛА в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене режима опасности атаки беспилотников в регионе.
23:37
Небензя: вина за эскалацию после удара Израиля по Сирии будет лежать на Западе
Вина за эскалацию на Ближнем Востоке из-за удара Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии будет лежать на совести Запада.
23:36
Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов: мы были сильнее «Динамо»
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался о поражении своей команды от «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
23:36
В Москве 18 мая состоится велофестиваль
В Москве 18 мая пройдёт весенний велофестиваль, регистрация на него скоро будет открыта.
23:35
Блинкен: отправка войск на Украину приблизит прямой конфликт с Россией
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что отправка войск на Украину приблизит прямой конфликт с Россией.
23:34
В Петербурге откроется центр имени Сергея Курёхина
В декабре 2024 года завершится реконструкция здания кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте Васильевского острова, где заработает новый Центр современного искусства имени Сергея Курёхина.
23:32
В Ставропольском крае испекут 150 тонн куличей к Пасхе
Хлебопекарные предприятия Ставропольского края приготовят более 150 т куличей к Пасхе.
23:30
Глава Минфина США 3—9 апреля посетит Китай
Глава Минфина США Джанет Йеллен 3—9 апреля посетит Китай.
23:28
В Татарстане выделят 164,5 млн рублей на развитие двух районов
В Татарстане два муниципальных района Бавлинский и Кукморский стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
23:26
Новый сурдологический центр открыли в Ижевске
В Ижевске 1 апреля в Первой РКБ открылся республиканский сурдологический центр.
23:23
В Татарстане начался санитарно-экологический двухмесячник
Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартовал 1 апреля.
23:22
Карпин — о своём удалении в матче с «Химками»: у судьи спросите
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём удалении в матче Кубка России с «Химками».
23:22
Для Свердловской области приобрели почти 300 автобусов
Новые 299 автобусов приехали в Свердловскую область, транспортные средства поступили в Нижний Тагил и Ивдель.
23:21
Стоимость золота обновила исторический максимум на бирже Comex
Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2300 за тройскую унцию.
23:19
Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днём единения народов России и Белоруссии
В Приморском крае отмечают День единения народов России и Белоруссии, губернатор региона Олег Кожемяко назвал этот праздник знаменательной датой в общей истории двух стран.
23:17
В Тобольске выделили 27 миллионов рублей на реставрацию церкви XVII века
В Тобольске на реставрацию церкви, построенной в 1652 году, направили 27 млн рублей.
23:13
Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай
Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая.
23:13
«Динамо» и «Ростов» поставили шлагбаум: впервые с 2019 года в 1/4 финала Кубка России не вышли команды Первой лиги
«Динамо» и «Ростов» одержали победы над «СКА-Хабаровск» и «Химками» в четвертьфиналах Пути регионов Кубка России. Бело-голубые быстро открыли счёт, но позволили армейцам отыграться в середине второго тайма. Однако спустя пять минут точку после подачи углового поставил Фабиан Бальбуэна. А химчане и южане определили сильнейшего лишь в серии пенальти, которая затянулась на 16 попыток. Решающим оказался сейв Никиты Медведева. Теперь в турнире не осталось ни одного представителя Первой лиги.
23:08
Никитин — о травме Фукале: со стороны Шалунова не было никакого умысла
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о травме вратаря «Трактора» Зака Фукале.
23:07
Асад выразил соболезнования Раиси в связи с гибелью советников в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования иранскому коллеге Ибрагиму Раиси в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
23:00
Украинский холдинг ДТЭК сообщил об утере 80% генерирующих мощностей
Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об утере 80% генерирующих мощностей в результате ударов по ТЭС.
22:51
«Движение Первых» примет участие в составлении атласа птиц России
Санкт-Петербургское орнитологическое общество совместно с «Движением Первых» создало проект «Крылья России». Его цель — изучить птиц на территории всех регионов страны.
22:51
Роналду оформил хет-трик в первом тайме матча с «Абхой»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил три мяча в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой».
22:51
Развожаев: флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.
22:50
Bloomberg: НАТО намерено создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит создать фонд в $100 млрд для поставок оружия киевскому режиму.
22:47
В Петербурге выбрали подрядчика для реставрации ограды вокруг больницы Святой Евгении
Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге нашёл подрядчика для реставрации ограды вокруг комплекса зданий больницы Красного Креста общины Святой Евгении.
22:44
Россия призвала СБ ООН осудить атаку Израиля на дипмиссию Ирана в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал осудить атаку Израиля на дипломатическое представительство Ирана в Сирии.
22:41
Автоэксперт Логинов рассказал о подготовке машины к летнему сезону
Автоэксперт Сергей Логинов рассказал, как подготовить машину к летнему сезону. В частности, желательно сделать хотя бы минимальную диагностику в шиномонтаже.
22:39
Онопко объяснил, за что был удалён после финального свистка в матче Кубка России с «Химками»
Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о своём удалении в матче Кубка России с «Химками».
22:39
Зампостпреда при ООН: Китай решительно осуждает удар Израиля по Сирии
Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что китайская сторона решительно осуждает удар израильских военных по консульству Ирана в Дамаске.
22:35
Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тысяч обращений за десять месяцев
Фонд «Защитники Отечества» за десять месяцев работы принял 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены.
22:34
Подмосковные школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку
Восемь учащихся из Московской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку, заключительный этап которой прошёл в Самаре.
22:30
В Федерации бокса России заявили, что МОК стал службой политического сыска
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
22:29
На Ямале рассказали о работе по содействию трудоустройству инвалидов
Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа организовал конкурс по выделению грантов по содействию трудоустройству инвалидов.
22:29
В Пентагоне заявили, что Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Израиль не уведомлял американскую сторону заранее об ударе в Дамаске.
22:26
В Сумах произошли взрывы
Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины.
22:25
В Союзе туристических агентств посоветовали покупать летние туры заранее
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что летние туры выгоднее всего покупать как можно раньше.
22:22
В ДТП во Владимирской области пострадали 15 человек
В результате ДТП в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек, погибших нет.
22:16
Физик Бычков рассказал об экспериментах с шаровыми молниями
Ведущий научный сотрудник физфака МГУ Владимир Бычков рассказал, что специалисты факультета провели серию экспериментов и пришли к выводу, что шаровые молнии представляют собой газообразный грунт, испарённый ударом линейной молнии и заключённый в твёрдую оболочку.