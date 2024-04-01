Le Figaro: конфликт на Украине опаснее холодной войны

Во времена холодной войны Советский Союз опирался на идеологию, в соответствии с которой мир всё равно придёт к коммунизму, поэтому и Москве можно было не спешить в своих действиях, пишет Le Figaro. Теперь же российский президент руководствуется стратегическими возможностями, хватаясь за них, если они способны помочь ему в достижении своих целей.

Россия и страны Запада противостояли друг другу полвека во время холодной войны, но их конфронтация так и не переросла в открытую войну. Le Figaro анализирует этот опыт, чтобы на его основе выявить уроки, полезные при анализе нынешней ситуации на Украине.

По словам автора статьи, во время холодной войны не ядерное сдерживание как таковое позволило стабилизировать отношения, а комплекс мер, принятых Вашингтоном и Москвой после Карибского кризиса. Так, тогда была создана линия прямой связи между лидерами двух держав, а затем и серия договоров об ограничении ядерных вооружений. К этому в 1975 году добавилась Хельсинкская конференция, которая установила правила поведения в отношениях Востока и Запада.

Однако теперь распространение ядерного оружия уже не так хорошо контролируется: большинство ядерных соглашений были отменены, в основном по инициативе Вашингтона. Мирные конференции и их достижения тоже остались в истории.

Как во времена холодной войны, так и теперь Запад использует в качестве инструментов влияния поставки современного оружия, экономические средства, привлекательность западной модели развития. Но автор статьи отмечает, что западные страны недостаточно внимательно отнеслись к событиям в России в 1990-е годы, упустив возможность изучить возникающие там новые тенденции.

В отношении холодной войны эксперты видят три главные интерпретации: то ли это геополитический конфликт между Вашингтоном и Москвой, то ли это идеологическое противостояние, то ли это смесь этих двух мотивов. И если говорить про идеологию, то либерализм и коммунизм были в каком-то смысле врагами-братьями, пишет автор статьи. До 1960-х годов западные политологи считали, что для России коммунизм по отношению к царизму был модернизацией и путём, пусть и специфическим, к западной модели.

«Коммунистическая идеология была почти гарантией благоразумия в СССР: поскольку победа коммунизма была «научно» неизбежна, можно было быть прогрессивными и осторожными», — отмечает автор статьи. По его словам, Сталин был сверхосторожен, а руководители после него принимали важные решения коллегиально. Так, интервенции в Венгрии, Чехословакии, Афганистане были предметом жарких дебатов в Политбюро. А нынешняя российская политика гораздо более непредсказуема, пишет исследователь. С одной стороны, Владимир Путин принимает решения единолично, а с другой — исчез примат идеологии.

При этом геополитические интересы России могут заходить очень далеко, отмечает автор статьи. Помимо Украины и бывшей Югославии, они касаются Чёрного моря, проливов, Приднестровья, Прибалтики и безопасности Калининграда.

В советское время власти могли позволить себе не спешить, поскольку идеология гласила, что всё равно все придут к коммунизму. Теперь же научной уверенности в победе больше нет, а значит, нужно пользоваться появляющейся стратегической возможностью, которой можно воспользоваться. У Путина «есть цели, которые могут заставить его усилить огонь, если окажется, что у него есть окно для их достижения».

С другой стороны, Запад сильнее, чем когда-либо, придерживается либерального мировоззрения, которое тоже представляет собой идеологию. Более того, жителям Запада трудно понять изменение баланса сил в мире и прежде всего тот факт, что западные ценности больше не принимаются повсеместно как очевидно универсальные. Это не поощряет прагматизм и может привести к неосторожности из-за излишней самоуверенности, предупреждает автор статьи.

«Сравнение украинского кризиса с полувековой холодной войной в этих условиях не обнадёживает: выводы, напротив, в целом негативны», — пишет Le Figaro.