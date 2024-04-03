Politico: Киев столкнулся с серьёзной угрозой развала линии фронта

12:07 Конгрессвумен Грин: Киев никогда не вернёт Вашингтону потраченные деньги Украинские власти никогда не вернут Вашингтону деньги, которые были потрачены на Украину. Об этом заявила член американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

12:05 Экс-премьера Польши Моравецкого заподозрили в превышении полномочий Верховная контрольная палата Польши заподозрила экс-премьера страны Матеуша Моравецкого в превышении полномочий при финансировании органов местного самоуправления.

12:01 Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России Вероника Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам.

11:59 Трое подростков задержаны в Уфе за попытку диверсии В Уфе задержаны трое подростков, пытавшихся совершить диверсию за денежное вознаграждение.

11:55 МОК приветствует решение CAS об отклонении апелляции IBA Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляции Международной ассоциации бокса (IBA) на лишение признания организации.

11:54 Путин присвоил звание Героя Труда России ректору МГУ Садовничему Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда ректору Московского государственного университета (МГУ) Виктору Садовничему.

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11:50 Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России Космонавт Анна Кикина удостоена звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при длительном космическом полёте на МКС. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

11:44 Патрушев: после теракта с Украины поступали ложные данные о минировании Массовый обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий начался после теракта в «Крокусе».

11:42 Совфед призвал ООН и другие страны осудить попытки Запада вмешаться в выборы Совфед России призывает ООН и парламенты иностранных государств осудить координируемые США действия коллективного Запада по вмешательству в российские президентские выборы.

11:42 Совфед одобрил закон о запрете педофилам посещать места скопления детей Совфед одобрил закон о запрете лицам, осуждённым за педофилию, посещать места массового скопления детей.

11:39 Карпин: ещё неизвестно, остаюсь я в сборной России или нет Валерий Карпин заявил, что не уверен в продлении контракта со сборной России.

11:32 Командир ДРГ спецназа «Ахмат» рассказал, как бойцы работают в тылу противника Военкор RT Влад Андрица пообщался с командиром диверсионно-разведывательной группы в составе группы Аида спецназа «Ахмат». Позывной военного — Лангепас, его работа заключается в том, чтобы проникнуть в тыл врага и остаться незамеченным. Главная задача — собрать информацию и не вступать в контакт.

11:31 Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к контролируемым США спецслужбам Киева Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, которые контролируются США.

11:25 Совфед: Киев пытался сорвать выборы президента России, нанося удары по мирным Киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами, предпринимал попытки сорвать выборы президента России: украинские военные обстреливали избирательные участки в приграничных регионах Российской Федерации и применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотники против гражданских объектов. Об этом заявил Совет Федерации в обращении к ООН и иностранным парламентам.

11:25 В Канаде призвали игнорировать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже В канадском издании The Globe and Mail призвали участников Олимпийских игр игнорировать российских спортсменов.

11:17 В России в 2023 году доля продаж китайских автобрендов превысила 50% В 2023 году в России доля продаж китайских брендов автомобилей превысила 50%.

11:13 Совфед обратился к ООН и парламентам из-за попыток вмешательства в выборы Совет Федерации обратился к ООН и международным парламентским организациям, а также к парламентам иностранных государств из-за попыток вмешательства в президентские выборы в России.

11:13 Бригадный генерал ГУР сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспечения Высокопоставленный сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что страна напоминает ему пациента на аппарате жизнеобеспечения.

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10:59 WSJ: Байден и Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергли идею главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страны должны занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности», которая «оставила бы все военные варианты на столе».

10:57 Патрушев: ВСУ и НАТО от бессилия на поле боя начали заниматься терроризмом Войска Украины и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя, противник от бессилия прибегает к террористическим методам, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.

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10:54 Аксёнов заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париже.

10:52 В результате атаки БПЛА в Татарстане пострадали граждане девяти стран В результате атаки беспилотников в Татарстане пострадали граждане девяти стран, сообщили RT в пресс-службе главы республики.

10:39 Мостовой: по уровню игры Головин проходил бы в старт ПСЖ Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы проходить в стартовый состав ПСЖ.

10:36 Guardian: Киев собирается атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается атаковать Крымский мост в первой половине текущего года. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР.

10:31 Власти Грузии повторно инициируют принятие закона об иностранных агентах Грузинские власти намерены снова инициировать в парламенте принятие закона об иностранных агентах, сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

10:30 Число жертв землетрясения на Тайване возросло до семи Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до семи.

10:25 Журова: Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что западным странам выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду в Париже.

10:25 Львова-Белова: число погибших детей при теракте в «Крокусе» выросло до шести Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что количество погибших детей во время теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до шести.

10:15 Количество пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до 14 Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане возросло до 14, заявили в пресс-службе главы республики.

10:12 Львова-Белова: пятеро детей остаются в больнице после теракта в Подмосковье Пятеро детей остаются в больнице после теракта в Подмосковье, двое из них — в тяжёлом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

10:09 Головин вошёл в тройку самых дорогих игроков из постсоветского пространства Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в тройку самых дорогих игроков из постсоветского пространства.

10:01 Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 114 лет Самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора, живший в Венесуэле, скончался на 115-м году жизни.

10:00 Фигурант дела о теракте Исмоилов обжаловал решение суда об аресте Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Диловар Исмоилов обжаловал решение суда об аресте, подтвердили RT в Басманном суде.

09:55 Личка: уверен, что «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

09:50 Миллиардер Сакс: Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине длился вечно Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что целью западных стран является бесконечный конфликт на Украине.

09:49 Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT дал прогноз погоды в Москве до конца недели.

09:40 Затмил Кросби и превзошёл Лефлёра: Малкина признали первой звездой дня в НХЛ Евгений Малкин признан главным героем дня в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий забросил две шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси», благодаря чему помог «Питтсбургу» приблизиться к зоне плей-офф. Ветеран также закрепился на 35-м месте в списке лучших ассистентов лиги всех времён, превзойдя Ги Лефлёра.

09:39 Госсекретарь Блинкен уверен, что Киев «никогда не попадёт в руки России» Соединённые Штаты гарантировали украинской власти, что Киев «не попадёт в руки России», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому каналу LCI.

09:30 Малкин превзошёл Лефлёра по результативным передачам за карьеру в НХЛ Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин превзошёл Ги Лефлёра по результативным передачам за карьеру в НХЛ.

09:30 На Тайване сообщили о 711 пострадавших в результате землетрясения Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване составляет 711 человек. Об этом свидетельствуют данные спасательной службы, которые приводит новостной портал Setn.

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09:15 Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Чикаго» Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча НХЛ с «Чикаго».

09:07 Казахстан не планирует проводить военные парады в мае В Казахстане откажутся от проведения военного парада 7 мая — в День защитника Отечества, а также на День Победы 9 мая. Такое решение принято с целью поддержания требуемого уровня боеготовности подразделений вооружённых сил республики.

09:00 Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:53 Москва распространила в ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по консульству Ирана Российская сторона распространила в СБ ООН проект заявления с осуждением атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.