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Politico: Киев столкнулся с серьёзной угрозой развала линии фронта

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Высокопоставленные офицеры ВСУ на условиях анонимности заявили Politico о серьёзном риске развала линии фронта в том случае, если Россия сосредоточит своё наступление на каком-то одном участке. Как поясняется в статье, происходит это из-за превосходства российских войск как по численности личного состава, так и по имеющимся на вооружении технологиям.
Politico: Киев столкнулся с серьёзной угрозой развала линии фронта
AP

Украина столкнулась с большим риском того, что её линия фронта может рухнуть в том месте, где Россия решит сосредоточить своё наступление, пишет Politico со ссылкой на украинских высокопоставленных офицеров.

Благодаря гораздо большей численности войск и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, скорее всего, сможет «проникнуть через линию фронта и разрушить её на некоторых участках», заявили военные на условиях анонимности.

«Сейчас Украине ничто не может помочь, поскольку нет серьёзных технологий, способных компенсировать Украине ту большую массу войск, которую Россия, скорее всего, бросит на нас. У нас нет таких технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве», — заявил изданию Politico один из высокопоставленных военных источников.

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источник
Politico США Северная Америка
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