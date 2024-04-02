Западные телешоу напрасно стараются убедить зрителей в победе украинцев на основании их храбрости — цифры с самого начала говорили об обратном, считает бывший посол Франции в США Жерар Аро. В эфире LCI он напомнил, что россиян в четыре раза больше, чем украинцев, что позволяет мобилизовать больше солдат. Кроме того, Россия занимает второе место по производству вооружения, тогда как Украина вооружена плохо.

Политические ток-шоу на Западе видят в храбрости украинцев залог их победы, однако этот энтузиазм ничем не подкреплён, заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в эфире LCI. Он напомнил, что глава Генштаба США ещё год назад указал, что Киев не сможет вернуть утраченные территории.

По словам экс-дипломата, Запад сам себя одурманил. В феврале 2022 года все данные были известны: россиян 140 миллионов, украинцев — 35—40 миллионов, что сказывается на количестве мобилизованных. Такая большая разница тревожит европейских экспертов.

Кроме того, российский ВПК занимает второе место в мире, у неё достаточно финансовых ресурсов, тогда как Украина хуже вооружена. Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не сможет нарастить военное производство, то Украина может потерпеть поражение, утверждает Жерар Аро.