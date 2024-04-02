Экс-аналитик ЦРУ: США живут «в мире грёз» — Россия победит и ничто этого не изменит

Именно Вашингтон несёт ответственность за то, что боевые действия на Украине всё ещё продолжаются, заявил экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue works. При этом Байден всё ещё верит в американскую исключительность и свои слова о том, что «Путин уже проиграл войну». На самом деле Соединённые штаты просто живут в своих мечтах и не могут адекватно воспринимать реальность — Россия побеждает и может дойти до Днепра уже через пару недель. Именно так обстоят дела на фронте.

Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с войной на Украине? Мы видели несколько роликов, несколько фотографий этих молодых людей, которых отправляют на поле боя.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Нима. Это действительно очень печально. И я должен сказать вам, что США несут ответственность за её продолжение. В июле прошлого года Джо Байден посоветовался и публично заявил, что Путин уже проиграл войну. Директор ЦРУ сказал, что неэффективность и поражение российской армии стали очевидны для всех.

И какой вывод мы должны сделать из этого? Ну, допустим, они не просто сознательно лгали, а жили в мире грёз. В мире грез, порождённых и поддерживаемых представлением о том, что США по-прежнему являются самой исключительной страной в мире. Мы можем творить свою волю, потому что мы — США.

Я думаю, Байден искренне верит в это. У меня есть свидетельства того, что даже в частных беседах он говорил это. Он даже упоминал Мадлен Олбрайт, печально известного госсекретаря при Билле Клинтоне, которая говорила, что мы не только исключительны, но и незаменимы. Если вы считаете себя незаменимой для мира страной и верите в это, то вы не можете воспринимать реальность.

А реальность такова, что ничто не может остановить траекторию войны в Украине. России едина, и она может. Мои друзья — военные советники, говорят мне, что в течение пары недель, если они захотят, дойдут до Днепра и разделят Украину пополам. Я не думаю, что Путин собирается это делать. Ему не нужно этого делать. Понимаете? Но у него есть такая возможность. Такова ситуация на местах.

Дата выхода в эфир 2 апреля 2024 года.