Кремль до сих пор старался избегать расширения масштабов украинского конфликта, поскольку считает, что одержит в нём победу, — но это только раззадорило некоторых западных ястребов, к которым с некоторых пор прибился французский лидер Эммануэль Макрон, пишет в своей статье для American Conservative американский политолог Даг Бэндоу. Как предупреждает эксперт, воинственный курс отдельных западных деятелей — большая ошибка: Украина имеет для России куда большее значение, чем для Запада, и в случае отправки туда натовских солдат сохранять спокойствие Москва уже не будет.

Риторика президента Франции Эммануэля Макрона определённо создаёт впечатление, что Париж собирается на войну с Россией, — однако наиболее важные члены НАТО, включая Вашингтон, подобные идеи пока отвергают, пишет на страницах American Conservative американский политолог и бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Это, впрочем, не означает, что они настроены намного более миролюбиво: как свидетельствуют заявления многочисленных экспертов, а порой и официальных лиц, военнослужащие стран НАТО, включая Соединённые Штаты, Великобританию и ту же Францию, уже присутствуют на территории Украины неофициально — пусть даже при их гибели западные страны стараются ничего не признавать, отмечает эксперт.

Как констатирует аналитик, ястребы Запада, в число которых ныне входит французский лидер, предполагают, что официальное присутствие на Украине военных НАТО может помочь защитить отдельные районы от российских ударов, — то есть, с их точки зрения, военнослужащие должны будут стать своего рода живым щитом, поскольку Россия якобы не осмелится их атаковать, а Украина сможет спокойно обстреливать россиян, не опасаясь ответа. Такие предположения, разумеется, смехотворны — однако желание «разжечь пожар, который может превратиться в третью мировую с применением ядерного оружия», всё равно даёт о себе знать, сетует автор.

Как ни странно, такая обстановка — результат того, что Владимир Путин до сих пор отказывался идти на обострение конфликта, несмотря на все провокации, масштабнейшие поставки Киеву вооружений и жёсткую критику со стороны националистов, рассуждает Бэндоу. Этим он выгодно отличается от Вашингтона, который, оказавшись в такой же ситуации, определённо реагировал бы куда жёстче. Российский лидер, по всей видимости, убеждён, что победа у него в кармане, а потому не хочет расширять масштабы боевых действий, отмечает он.

Что бы ни твердили западные политики, будущее Украины не имеет ни для США, ни для Европы такого огромного значения, как для Москвы, — а потому, если западные союзники всё же вступят в конфликт открыто или же обеспечат Киву возможность атаковать Москву и другие крупные российские города, Кремль вряд ли станет и дальше сохранять своё «относительное спокойствие», предупреждает политолог. А учитывая, что российские войска имеют относительно низкий порог применения ядерного оружия, такой сценарий сулит очень печальные последствия, подчёркивает он.

Макрон, который грезит лаврами Наполеона, говорит о победе над Россией, но на деле это безнадёжная затея, которая, скорее всего, приведёт к ещё более разрушительным боевым действиям, подытоживает Бэндоу. Как полагает эксперт, Вашингтон и Брюссель уже достаточно помогли Киеву — и теперь им лучше было бы подумать о том, как урегулировать конфликт мирным путём.