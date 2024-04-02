Экс-полковник бундесвера: украинцам придётся сдавать города, чтобы фронт окончательно не развалился
ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС, ведущая телеканала Die Welt: Об этом я хотела бы поговорить с Вольфгангом Рихтером, полковником в отставке и военным экспертом. Доброе утро, господин Рихтер.
ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, военный эксперт Фонда науки и политики: Доброе утро, госпожа Шупелиус.
ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС: Господин Рихтер, наш российский корреспондент Кристоф Ваннер сообщает нам, что русским с помощью усовершенствованных планирующих бомб удаётся прорвать позиции украинской армии. Возможно ли, что Украина больше не сможет удерживать фронт? И каковы будут последствия этого?
ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР: Ну это определённо так, что украинцы сейчас вынуждены занять оборонительную позицию. Но такое наблюдается уже с осени прошлого года после провала крупного контрнаступления. А сейчас, конечно, украинцы замечают, что им не хватает не только боеприпасов, но и, прежде всего, сил. И на Украине идёт более острая дискуссия о том, как эту нехватку сил можно восполнить.
Дата выхода в эфир 02 апреля 2024 года.
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