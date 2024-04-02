Экс-полковник бундесвера: украинцам придётся сдавать города, чтобы фронт окончательно не развалился

Из-за успехов России в производстве вооружений у ВСУ всё острее ситуация с персоналом и мобилизацией, указывает экс-полковник бундесвера и военный эксперт Вольфганг Рихтер. В эфире Die Welt Рихтер констатирует, что Киеву «придётся сдавать города», сократить линию фронта, чтобы не допустить его полного развала. Эксперт не исключает «масштабного прорыва» линии фронта войсками России, но пока не видит для этого условий.

ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС, ведущая телеканала Die Welt: Об этом я хотела бы поговорить с Вольфгангом Рихтером, полковником в отставке и военным экспертом. Доброе утро, господин Рихтер.

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, военный эксперт Фонда науки и политики: Доброе утро, госпожа Шупелиус.

ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС: Господин Рихтер, наш российский корреспондент Кристоф Ваннер сообщает нам, что русским с помощью усовершенствованных планирующих бомб удаётся прорвать позиции украинской армии. Возможно ли, что Украина больше не сможет удерживать фронт? И каковы будут последствия этого?

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР: Ну это определённо так, что украинцы сейчас вынуждены занять оборонительную позицию. Но такое наблюдается уже с осени прошлого года после провала крупного контрнаступления. А сейчас, конечно, украинцы замечают, что им не хватает не только боеприпасов, но и, прежде всего, сил. И на Украине идёт более острая дискуссия о том, как эту нехватку сил можно восполнить.

Одно можно сказать наверняка: сейчас украинцы должны сократить свои линии фронта. Им также, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта, который затем перерастёт в манёвренную войну. Это означает, что теперь они начинают строить и расширять позиции в глубину, чтобы снова воспользоваться преимуществом обороняющихся. Но это также означает, наоборот, что, вероятно, будут небольшие успехи российской армии, которая ещё сможет взять тот или иной населённый пункт. На данный момент я не вижу действительно масштабного прорыва, но и исключать его нельзя.



Дата выхода в эфир 02 апреля 2024 года.