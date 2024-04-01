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Отставной полковник ВВС США: Россия имеет шансы на успех под Авдеевкой и Харьковом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Российские войска могут развить свои недавние успехи, если сумеют собраться и воспользоваться слабыми сторонами украинских сил, полагает полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Как заявил Лейтон в эфире CNN, самые благоприятные условия для продвижения ВС РФ создались в окрестностях Авдеевки, а также в районе Харькова.

На фоне всей этой активности — ну или отсутствия таковой — в конгрессе по поводу возобновления финансирования, когда же наступит момент, когда помогать Украине будет уже слишком поздно?

 
СЕДРИК ЛЕЙТОН, полковник ВВС США в отставке, бывший замдиректора Агентства национальной безопасности США: Это очень хороший вопрос, Фредерика, — и, кстати, с Пасхой вас!

Здесь нужно принимать во внимание очень много разных аспектов, но одна из главных проблем заключается в том, что у россиян теперь есть шанс — в первую очередь в связи с тем, как они мобилизуют свои силы, — отчасти воспользоваться своими небольшими успехами, которых они добились в последние недели, и особенно серьёзно это проявится в окрестностях городка Авдеевка, который расположен по существу на стыке восточного и южного фронтов российско-украинской войны. То есть как раз в этом уголке это и может произойти.

Также это может случиться в районе города Харькова, который находится на северо-востоке Украины неподалёку от российской границы — всего где-то в 48 километрарх от неё.

В этих районах вполне возможно сосредоточение российских сил — и если эти силы двинутся вперёд, если россияне соберутся, дабы воспользоваться слабостями Украины, тогда мы, вероятно, увидим кое-какие изменения в плане территориального распределения для Украины — то есть в том смысле, где находятся чьи силы и где украинцам нужно будет создавать оборонительные укрепления и устанавливать линию фронта.
 
Дата выхода в эфир 30 марта 2024 года.
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источник
CNN США Северная Америка
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