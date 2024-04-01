Отставной полковник ВВС США: Россия имеет шансы на успех под Авдеевкой и Харьковом

Российские войска могут развить свои недавние успехи, если сумеют собраться и воспользоваться слабыми сторонами украинских сил, полагает полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Как заявил Лейтон в эфире CNN, самые благоприятные условия для продвижения ВС РФ создались в окрестностях Авдеевки, а также в районе Харькова.
На фоне всей этой активности — ну или отсутствия таковой — в конгрессе по поводу возобновления финансирования, когда же наступит момент, когда помогать Украине будет уже слишком поздно?
СЕДРИК ЛЕЙТОН, полковник ВВС США в отставке, бывший замдиректора Агентства национальной безопасности США: Это очень хороший вопрос, Фредерика, — и, кстати, с Пасхой вас!
Здесь нужно принимать во внимание очень много разных аспектов, но одна из главных проблем заключается в том, что у россиян теперь есть шанс — в первую очередь в связи с тем, как они мобилизуют свои силы, — отчасти воспользоваться своими небольшими успехами, которых они добились в последние недели, и особенно серьёзно это проявится в окрестностях городка Авдеевка, который расположен по существу на стыке восточного и южного фронтов российско-украинской войны. То есть как раз в этом уголке это и может произойти.
Также это может случиться в районе города Харькова, который находится на северо-востоке Украины неподалёку от российской границы — всего где-то в 48 километрарх от неё.
В этих районах вполне возможно сосредоточение российских сил — и если эти силы двинутся вперёд, если россияне соберутся, дабы воспользоваться слабостями Украины, тогда мы, вероятно, увидим кое-какие изменения в плане территориального распределения для Украины — то есть в том смысле, где находятся чьи силы и где украинцам нужно будет создавать оборонительные укрепления и устанавливать линию фронта.
Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о ситуации между экс-учеником и Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде, когда они исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью.
Юрист Елена Кузнецова напомнила о ряде законодательных изменений, которые вступают в силу 1 апреля. В частности, запущен механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки.
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали афериста, который оформлял дебетовые карты в банках на несуществующих иностранных граждан.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.
Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков высказался о словах мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.
Зона ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заканчивается там, где проходит государственная граница, урегулированная между Арменией и соседними странами, заявили в объединении.
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачёва рассказала о пользе смеха для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов.