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Der Spiegel: успехи России на фронте и замена главы Совета нацбезопасности вызвали переполох в Киеве

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Российские войска всё сильнее напирают на Украину на восточном фланге, из-за чего обстановка в Киеве накаляется, пишет немецкий журнал Der Speigel. На этом фоне смена главы Совета национальной безопасности вызвала переполох в украинской столице. Его новым руководителем Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Александра Литвиненко.
Der Spiegel: успехи России на фронте и замена главы Совета нацбезопасности вызвали переполох в Киеве
AP

Российские войска оказывают всё большее давление на Украину на восточном фронте, пишет Der Spiegel. На этом фоне изменения в руководстве Совета национальной безопасности вызвали переполох в Киеве. Владимир Зеленский уволил секретаря совета Алексея Данилова и заменил его прежним главой внешней разведки Александром Литвиненко.

В состав Совета безопасности Украины, состоящего из 21 человека, входят члены правительства, руководители секретных служб, генеральный прокурор, глава Центрального банка и президент Академии наук. Совет обсуждает вопросы национальной безопасности под председательством президента. Секретарь выполняет в основном организационные задачи и подчиняется непосредственно главе государства.

Новым руководителем Службы внешней разведки назначен Олег Иващенко. Ранее он занимал должность заместителя начальника военной разведки ГУР. В течение более чем двух лет конфликта Зеленский удерживал большинство своих коллег в секторе безопасности. Однако со временем были произведены замены руководителей секретной службы СБУ, Министерства обороны и, в последнее время, армии.

В боях на земле украинские вооружённые силы уже несколько месяцев находятся в обороне, в том числе из-за нехватки боеприпасов и поддержки с воздуха. Российские войска могут собрать больше солдат и техники, а их атаки поддерживаются воздушными бомбардировками. Под Новомихайловкой в Донецкой области российские войска пытаются захватить давно удерживаемые украинские позиции. Иностранные наблюдатели также сообщают о небольших российских территориальных успехах к западу от Бахмута и Авдеевки.

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источник
Der Spiegel Германия Европа
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