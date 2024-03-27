Der Spiegel: успехи России на фронте и замена главы Совета нацбезопасности вызвали переполох в Киеве

Российские войска всё сильнее напирают на Украину на восточном фланге, из-за чего обстановка в Киеве накаляется, пишет немецкий журнал Der Speigel. На этом фоне смена главы Совета национальной безопасности вызвала переполох в украинской столице. Его новым руководителем Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Александра Литвиненко.

Российские войска оказывают всё большее давление на Украину на восточном фронте, пишет Der Spiegel. На этом фоне изменения в руководстве Совета национальной безопасности вызвали переполох в Киеве. Владимир Зеленский уволил секретаря совета Алексея Данилова и заменил его прежним главой внешней разведки Александром Литвиненко.

В состав Совета безопасности Украины, состоящего из 21 человека, входят члены правительства, руководители секретных служб, генеральный прокурор, глава Центрального банка и президент Академии наук. Совет обсуждает вопросы национальной безопасности под председательством президента. Секретарь выполняет в основном организационные задачи и подчиняется непосредственно главе государства.

Новым руководителем Службы внешней разведки назначен Олег Иващенко. Ранее он занимал должность заместителя начальника военной разведки ГУР. В течение более чем двух лет конфликта Зеленский удерживал большинство своих коллег в секторе безопасности. Однако со временем были произведены замены руководителей секретной службы СБУ, Министерства обороны и, в последнее время, армии.

В боях на земле украинские вооружённые силы уже несколько месяцев находятся в обороне, в том числе из-за нехватки боеприпасов и поддержки с воздуха. Российские войска могут собрать больше солдат и техники, а их атаки поддерживаются воздушными бомбардировками. Под Новомихайловкой в Донецкой области российские войска пытаются захватить давно удерживаемые украинские позиции. Иностранные наблюдатели также сообщают о небольших российских территориальных успехах к западу от Бахмута и Авдеевки.