CNBC: тупик на фронте — лучший сценарий, на который может надеяться Киев

Ранее эксперты прогнозировали, что в 2024-м украинский конфликт зайдёт в тупик, пишет CNBC. Однако на фоне последних военных успехов России теперь звучат опасения, что тупиковая ситуация на фронте стала лучшим сценарием, на который может надеяться Киев.

Эксперты в сфере обороны ранее предсказывали, что в 2024 году украинский конфликт зайдёт в тупик и ни одна из сторон не получит и не потеряет значительных территорий, напоминает CNBC.



Однако всего за несколько месяцев этого года Россия смогла источить оборону Украины и продвинуться вперёд — особенно на востоке, где в последние недели Москва захватила промышленный город Авдеевку и ряд более мелких населённых пунктов.



Недавний рывок России, постоянное беспокойство Киева по поводу нехватки оружия и боеприпасов, а также задержки с американской военной помощью теперь заставляют опасаться того, что тупик — это, возможно, «лучший сценарий», на который Киев может надеяться в этом году.



В худшем же случае российские войска могут прорвать оборонительные позиции Киева на отдельных участках линии фронта, отмечается в статье.