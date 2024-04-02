CNBC: тупик на фронте — лучший сценарий, на который может надеяться Киев

21:27
Кирби заявил о непричастности США к удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о непричастности США к удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
21:26
Рахимова обыграла Медьорреаль на старте турнира WTA в Боготе
Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась во второй круг турнира в Боготе (Колумбия).
21:17
Медведев: любопытно, что будет, если Иран гипотетически ударит по посольству США
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался гипотетическим вопросом о последствиях возможного удара иранской стороны по американскому посольству.
21:16
Васильев назвал Баха негодяем, готовым сжигать всё на своём пути ради денег
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.
21:12
Старовойт: система ПВО сбила беспилотник над Курском и Курским районом
Система ПВО сбила беспилотник над Курском и Курским районом, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
21:04
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
21:03
Медведев: Украина уже стала террористическим государством
Украина уже стала террористическим государством. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
21:02
Постпред США в НАТО: не считаем, что между Россией и альянсом назревает война
Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что американские власти не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооружённый конфликт.
21:02
Российский центровой Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА
Российский центровой Владислав Голдин сообщил, что принял решение выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.
20:55
Вратарь «Трактора» Фукале получил травму во втором периоде матча с «Локомотивом»
Голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму после столкновения с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым.
20:51
Путин пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами ЧВК
Российский лидер Владимир Путин во время встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами частных военных компаний (ЧВК).
20:51
Express: финский город Ивало у границы готовится к конфликту с Россией
Финский город Ивало на границе с Россией является потенциальной горячей точкой в случае конфликта Североатлантического альянса с Москвой, пишет британская Express.
20:48
Исследование: три четверти россиян хотя бы один раз заходили в приложение для знакомств
Согласно новому исследованию, три четверти россиян хотя бы один раз заходили в приложение для онлайн-знакомств.
20:46
Тюменские библиотеки примут участие в акции «Библионочь-2024»
Библиотечные комплексы Тюмени примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2024», которая состоится 20 апреля.
20:45
В ХМАО заявили о росте регистрации самозанятых
Рост количества новых предпринимателей зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.
20:45
Ардашев — о невыходе Большунова в финал спринта: другие ребята тоже сильные
Российский лыжник Сергей Ардашев высказался о выступлении Александра Большунова в спринте финала Кубка России.
20:45
В России стартовала акция по сбору электроники «ЭлектроВесна»
Российский экологический оператор (РЭО) запустил акцию по сбору электроники «ЭлектроВесна».
20:42
ООН: более половины жителей сектора Газа рискуют столкнуться с голодом
Всемирный банк и ООН подготовили совместный доклад, в котором говорится, что более половины жителей сектора Газа находятся на грани голода.
20:40
Число погибших при пожаре в центре Стамбула выросло до 29
Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 29, сообщил гостелеканал TRT Haber.
20:39
Специалист Карнаухов: лето будет становиться жарче с каждым годом
Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов выразил мнение, что лето будет становиться жарче с каждым годом.
20:38
Бастрыкин обсудил с генпрокурором Узбекистана межведомственное взаимодействие
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл рабочую встречу с генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым. Руководители правоохранительных ведомств обсудили вопросы взаимодействия, в том числе необходимость принятия обновлённой программы сотрудничества.
20:34
Цивилёва: 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветерана боевых действий
12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветерана боевых действий, заявила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
20:34
Личка — о победе над «СКА-Хабаровск»: не буду скрывать, что нам не было легко
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
20:26
ERR: власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией
Эстонский Департамент полиции и погранохраны предложил с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом.
20:25
Психолог Белявская рассказала о плюсах стресса на работе
Психолог Тамара Белявская рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.
20:20
Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
20:20
Патрушев провёл переговоры с коллегой из Ирана
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Астане провёл переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
20:17
Эндокринолог Атаманова: подсчёт калорий уходит на второй план
Юлия Атаманова, врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского, выразила мнение, что подсчёт калорий уходит на второй план.
20:12
МИД: ОАЭ потребовали от Израиля обеспечить защиту гуманитарным работникам в Газе
Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвал немедленно обеспечить защиту персонала, занимающегося оказанием гуманитарной помощи в Газе.
20:12
Врач Кутушов посоветовал аллергикам не проветривать комнату в период активного цветения
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.
20:11
Военкор RT опубликовал новые уникальные кадры с авдеевской операции
Военный корреспондент RT Андрей Филатов опубликовал новые уникальные кадры с авдеевской операции.
20:11
250 лучших учителей физкультуры поборются за 11 млн рублей в рамках конкурса «Магнит футбола»
Стартовал приём заявок для участия в футбольном конкурсе проекта «Футбол в школе», в котором смогут принять участие 6270 педагогов из 4150 школ.
20:08
ВСУ пытались вытащить подбитый Leopard, чтобы он не попал к ВС России
Командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка рассказал, как украинские военные пытались вытащить подбитый немецкий танк Leopard с поля боя, чтобы он не попал к российским военнослужащим.
20:05
Сомнолог Царёва рассказала о способах лечения синдрома беспокойных ног
Сомнолог Елена Царёва рассказала, как лечить синдром беспокойных ног.
20:02
СЭ: Адиев может сменить Ромащенко в «Ахмате»
Главный тренер Казахстана Магомед Адиев может возглавить «Ахмат».
19:59
Диетолог Неудахина рассказала о вариантах полезного завтрака
Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина дала советы по составлению полезного завтрака.
19:59
Тимофеева проиграла в первом круге турнира WTA в Боготе
Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Боготе (Колумбия).
19:58
В Йошкар-Оле откроют обновлённый аэропорт
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл рассказали о предстоящем открытии обновлённого аэропорта.
19:57
Кулемзин сообщил об обстреле Кировского района Донецка
Украинские военные ведут обстрел Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
19:54
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили удар Израиля по иранскому консульству
Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
19:52
Специалист Умнов посоветовал не носить тяжёлые клипсы на ушах
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как следить за здоровьем ушей.
19:52
В Киеве заявили, что разжигают межнациональную рознь в России после теракта
Глава украинского центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко признался, что Украина после теракта в «Крокусе» проводит операции по разжиганию межнациональной розни внутри России.
19:51
ООН призвала прекратить бить по гражданским объектам на фоне атаки в Татарстане
В ООН против ударов по гражданской инфраструктуре и призывают прекратить их, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников ВСУ в Татарстане.
19:48
Невролог Иллариошкин: болезнь Паркинсона может быть наследственной в 10% случаев
Замдиректора по научной работе Научного центра неврологии академик РАН Сергей Иллариошкин заявил, что болезнь Паркинсона может быть наследственной только в 10% случаев.
19:47
В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в убийстве десятилетней давности
В суде Приморского края рассмотрят уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве, которое он совершил более десяти лет назад.
19:47
СЭ: в ближайшее время Черчесову поступит предложение из Азербайджана
Российскому тренеру Станиславу Черчесову в ближайшее время может поступить предложение возглавить сборную Азербайджана.
19:44
Milliyet: экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»
Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Краснодаре».
19:43
АСВ будет оспаривать решение суда об отказе в аресте акций QIWI
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено оспаривать решение суда об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «КИВИ».
19:35
В Крыму запустили новый автобусный маршрут
В Республике Крым запустили новый автобусный маршрут «Судак — Прибрежное».
19:35
Мамаев требует от бывшей жены 10 млн рублей
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев потребовал от своей бывшей жены Аланы 10 млн рублей спустя три года после развода.