Redacted: бедствующая Франция втягивает мир в третью мировую войну

Благополучие Франции зависит от «разграбления» африканских ресурсов, а теперь бывшие колонии взбунтовались против ставленников Парижа. По словам ведущего Redacted Клейтона Морриса, в Африке Макрон наткнулся на противодействие со стороны России и именно поэтому так отчаянно грозится отправить войска на Украину.

Мы в состоянии войны, и, конечно же, ярче всего это проявляется в Красном море — между Россией и Францией. Россия угрожает Франции: «Если вы, как планируете, отправите войска на Украину, это принесёт смерть и разрушения Франции». Их слова, не мои. Итак, на этой неделе Россия впервые отправила ряд больших военных кораблей в Красное море. Это было прямым ответом Франции.



Кстати, если хотите посмотреть, как отчаявшаяся, бедствующая страна втягивает всех нас в третью мировую войну, посмотрите на Францию. В последние недели Макрон отчаянно пытается спасти Францию и угрожает России — почему он это делает? Что здесь происходит?



Рассмотрим Африку и историю, которую никто не освещает. Африка некогда была собственностью Франции, на протяжении жизни многих поколений. Франция контролировала и эксплуатировала огромные природные ресурсы африканских стран. Существование Франции в качестве современной сверхдержавы возможно лишь в том случае, если она может разграблять уран, литий, золото, серебро, олово и всевозможные ценные минеральные ресурсы в Африке. Если она не может всего этого награбить, ей конец.



Больше, чем любая другая страна мира, Франция зависит от урана — топлива для своих АЭС. Почти 70 процентов её электроэнергии вырабатывают атомные станции. А весь её уран награблен в африканском государстве Нигер. Несколько лет назад пошли первые трещины: в бывших французских колониях произошли перевороты. Недавно Нигер, Конго и другие заявили: «Нам надоела Франция и марионеточные правительства, которые вы поставили, чтобы насиловать нашу страну и по дешёвке отправлять минералы во Францию. Убирайтесь из наших стран, отдайте нам наши минеральные ресурсы».



МУСА ИБРАГИМ, Панафриканский форум антиколониального наследия: Чего люди хотят, так это вернуть себе своё богатство. Свой уран, своё золото, своё железо, свои фосфаты, свою нефть, свой газ. И это пугает Запад.



Видите ли, все эти ресурсы находятся в очень важной зоне Африки — в регионе Сахель.



AL JAZEERA: Между обширной пустыней Сахара и густыми тропическими лесами Африки находится пояс полузасушливых полей, известный как Сахель. Эта местность относится к числу самых продуктивных сельскохозяйственных регионов Африки.



В прошлом году эти страны заявили: «Нам нужна военная помощь, чтобы прекратить разграбление нашего урана Францией». Они наняли российскую частную военную компанию, известную как ЧВК «Вагнер», которой ранее командовал генерал* Пригожин. Пригожин, конечно, уже мёртв. Теперь Путин включил бойцов «Вагнера» в регулярную армию России. Теперь это российские войска. И тысячи этих бойцов сейчас в Африке — прямой противовес французским войскам в Сахеле.



Франция заявляет: «Мы здесь не для разграбления ресурсов, а просто для того, чтобы остановить террористов!» Остановить террористов — ага, как же! Нигер говорит: «Нет, это не так, вы здесь для того, чтобы разграбить наши ресурсы и установить марионеточное правительство. А люди, которых вы называете террористами, — это противники того, что вы незаконно оккупировали нашу страну».



Шесть переворотов за три года. Судан, Чад, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер — все они хотят сбросить оковы французского неоколониализма. Этот регион сейчас в огне, и Франция может всё потерять. Вот, почему она ведёт себя так отчаянно. Вот, почему последние несколько недель Макрон так яростно грозит России, угрожает ввести французские войска на Украину. Если он так сделает, Путин пообещал смерть и разрушения Франции. Франция так отчаянно пытается выстоять, что тащит нас всех в мировую войну.



Кстати, вы думаете, всё закончится кибератакой против моста в Балтиморе? Нет. Это предупреждение Соединённым Штатам: «Вы только что помогли осуществить теракт в Москве…» Если мы не прекратим это, наступит хаос.



Дата выхода в эфир 31 марта 2024 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).