Недавний материал CBS News о причастности России к случаям так называемого гаванского синдрома воскресил давно разоблачённую теорию заговора, заявил американский журналист и адвокат Гленн Гринвальд на своём YouTube-канале. Как он напомнил, власти США уже проводили расследование и пришли к выводу, что симптомы, на которые жаловались американские дипломаты и сотрудники спецслужб, имели психосоматический характер.

Американский журналист и адвокат Гленн Гринвальд назвал «шокирующе невменяемый» материал CBS News, который воскресил «давно уже разоблачённую теорию заговора под названием «гаванский синдром».



Эта теория появилась ещё при администрации Трампа. Согласно ей, русские втайне разработали, как иронично отмечает Гринвальд, «технологию XXV века», которая позволила им направлять энергетические волны для воздействия на мозг американских дипломатов и сотрудников разведки, находившихся на Кубе.



«Даже правительство США провело расследование и выяснило, что всё это было фикцией, что ни у кого из этих людей не было никаких травм мозга. Им сделали МРТ и провели все возможные исследования, известные современной науке. Они (следователи. — ИноТВ) пришли к выводу, что люди создавали эти симптомы психосоматическим образом», — напомнил Гринвальд.



Как он поясняет, для продолжения украинского конфликта американским властям и СМИ приходится убеждать жителей США в том, что Россия действительно представляет для них серьёзную угрозу. Гринвальд напомнил, что то же самое происходило, когда Соединённые Штаты захотели вторгнуться в Ирак. Тогда у американских властей возникла необходимость убедить жителей страны в том, что иракский лидер Саддам Хусейна сделал США что-то плохое.



В американских СМИ начали появляться материалы, активно намекавшие на якобы существовавший союз между Хусейном и «Аль-Каидой»* и на его предполагаемую причастность к планированию терактов 11 сентября 2001 года. В результате уже через полгода после начала войны в Ираке 70% американцев верили в то, что за этими терактами стоял Саддам Хусейн.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.