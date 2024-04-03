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СТРАНА: Порошенко выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в стране. Как пишет «СТРАНА», по словам Порошенко, для проведения выборов Киеву необходимо добиться успеха в боевых действиях.
СТРАНА: Порошенко выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине
AP
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в стране, пишет «СТРАНА».
 
«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он в интервью каналу Al Jazeera.
 
По словам Порошенко, для проведения выборов Киеву необходимо добиться успеха в боевых действиях.
 
Экс-президент также сказал, что в случае вступления Украины в Евросоюз будет баллотироваться в Европарламент.
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