СТРАНА: Порошенко выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в стране. Как пишет «СТРАНА», по словам Порошенко, для проведения выборов Киеву необходимо добиться успеха в боевых действиях.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в стране, пишет «СТРАНА».

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он в интервью каналу Al Jazeera.

По словам Порошенко, для проведения выборов Киеву необходимо добиться успеха в боевых действиях.

Экс-президент также сказал, что в случае вступления Украины в Евросоюз будет баллотироваться в Европарламент.