Reuters Оригинал

Reuters: искалеченные украинские солдаты больше не интересны Киеву

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Украинские солдаты с ампутированными конечностями часто возвращаются на службу, потому что им сложно адаптироваться к обычной жизни, рассказывает Reuters. Правозащитная организация «Принцип» критикует властей за недостаточную помощь инвалидам, которых они до этого посылали на смерть.
Reuters: искалеченные украинские солдаты больше не интересны Киеву
AP

Истощённой украинской армии нужна любая помощь, поэтому ВСУ приветствуют возвращение прошедших ампутацию солдат, пишет Reuters. По данным правозащитной организации «Принцип», с начала конфликта инвалидами стали 20 — 50 тыс. военнослужащих.

Многие после реабилитации возвращаются на службу, где для них подбирают задачи исходя из характера их травм. Переход к гражданской жизни оказывается сложнее: соучредитель «Принципа» Мази Найем жалуется, что правительство недостаточно поддерживает пострадавших на поле боя. По его словам, все они чувствуют, что «приоритет правительства направлен на то, чтобы посылать тебя на смерть, а не помогать восстановиться после ранения».
 
Между тем Киев отчаянно нуждается в солдатах: российские войска лучше вооружены и превосходят ВСУ числом. Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста, а законопроект для расширения мобилизации находится на рассмотрении в парламенте.
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источник
Reuters США Северная Америка
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