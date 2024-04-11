Reuters: искалеченные украинские солдаты больше не интересны Киеву

Украинские солдаты с ампутированными конечностями часто возвращаются на службу, потому что им сложно адаптироваться к обычной жизни, рассказывает Reuters. Правозащитная организация «Принцип» критикует властей за недостаточную помощь инвалидам, которых они до этого посылали на смерть.
Истощённой украинской армии нужна любая помощь, поэтому ВСУ приветствуют возвращение прошедших ампутацию солдат, пишет Reuters. По данным правозащитной организации «Принцип», с начала конфликта инвалидами стали 20 — 50 тыс. военнослужащих.
Многие после реабилитации возвращаются на службу, где для них подбирают задачи исходя из характера их травм. Переход к гражданской жизни оказывается сложнее: соучредитель «Принципа» Мази Найем жалуется, что правительство недостаточно поддерживает пострадавших на поле боя. По его словам, все они чувствуют, что «приоритет правительства направлен на то, чтобы посылать тебя на смерть, а не помогать восстановиться после ранения».
Между тем Киев отчаянно нуждается в солдатах: российские войска лучше вооружены и превосходят ВСУ числом. Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста, а законопроект для расширения мобилизации находится на рассмотрении в парламенте.
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