Times: ужесточение правил мобилизации заставляет молодых украинцев соблюдать осторожность

Молодые украинцы напуганы перспективой отправиться на фронт и принимают меры предосторожности, чтобы избежать призыва в армию, после подписания Владимиром Зеленским пакета поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, сообщает The Times.

Украина, страна с самым низким уровнем рождаемости в мире, до сих пор пыталась избежать масштабной мобилизации молодёжи. Однако сейчас, когда средний возраст украинского солдата составляет 43 года, стремление защитить демографическое и экономическое будущее страны уступает место потребностям настоящего.

Пакет поправок предполагает снижение нижнего порога призывного возраста, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных. С ним война для украинской молодёжи, которая не спешит пополнять ряды ВСУ, стала «ближе», чем они привыкли думать.

Мужчины в возрасте от 20 до 30 лет — редкое зрелище у киевских военкоматов. Чаще их пока можно встретить в местных кофейнях или клубах, куда постепенно возвращается «тревожное ощущение нормальности».

Однако на фоне внесённых поправок молодые жители Киева признаются изданию, что теперь сохраняют бдительность. Они ездят между городами Украины только по ночам, чтобы избежать встречи с военкомами, копят на взятки и всегда просматривают Telegram-каналы с информацией о том, где сейчас можно нарваться на военных, раздающих повестки.

«Я не хочу служить. Не знаю, что ещё сказать», — признался в беседе с The Times один из жителей столицы, пожелавший не называть своё имя. Он добавил, что уже сэкономил несколько тысяч евро на взятку на случай, если его остановят военкомы.