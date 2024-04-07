ZDF: украинцы не понимают, зачем им идти в армию

Украинской армии срочно нужны новые солдаты: те, кто долго находятся на линии фронта, уже не справляются, а добровольцев давно не хватает, передаёт немецкий телеканал ZDF. Призывной возраст недавно был понижен с 27 до 25 лет, но это вряд ли вызовет рост числа добровольцев: граждане не понимают ситуацию и не стремятся идти в армию.

Контроль на улицах в центре Киева: люди в военной форме проверяют возраст мужчин, чтобы убедиться, что они не были призваны в армию.

ВИКТОР ЗАВЬЯЛОВ, сотрудник мобилизационного центра в Киеве: Это не самая приятная работа на свете, но это важно, учитывая военную агрессию России. Нужно вступать в армию и подменять людей, которые воюют с начала конфликта.

Давно находящиеся на службе уже не справляются. Украине срочно нужны новые солдаты для боевых действий. Добровольцев давно не хватает, у армии проблемы с коммуникацией с населением.

АЛЕКСАНДР, врач в мобилизационном центре: Граждане не понимают ситуацию. Мы должны точнее объяснять, почему сейчас это так необходимо. Страна уже третий год находится в состоянии войны.

Зеленский недавно понизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Это, однако, вряд ли приведёт к росту числа добровольцев.

ВЛАДИМИР, прохожий: Я считаю, что это ни к чему не приведёт. Эти люди ещё совсем не видели жизни, но уже должны идти на войну.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, горожанин: Исторически сложилось, что есть люди постарше, которые должны подняться, когда речь идёт об обороне.

В условиях крайней нужды военные делают ставку на современное управление персоналом и чётко регулируемые сроки службы.

КРИСТИНА ФЕДОРЧУК, заместитель руководителя мобилизационного центра в Киеве: Мы должны сделать военную службу более популярной. Призывники должны знать, как долго они будут нужны своей стране. Когда это будет решено, больше людей придут на военную службу.

Попытки разместить непосредственно в интернете информацию о вакантных позициях в армии также сработали неожиданно хорошо. Для обороны это, возможно, окажется эффективнее, чем отлавливать рекрутов посреди улицы.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2024 года.