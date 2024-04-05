France 2: в украинских деревнях не осталось пригодных для службы мужчин

11:16
NYT: страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле
Лидеры стран НАТО не предложат Украине стать членом альянса в июле на саммите.
11:09
В Раде заявили об отсутствии свободы слова на украинском телевидении
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила в своём Telegram об отсутствии свободы слова на украинском телевидении.
11:08
Советник Пушилина заявил, что ВСУ готовят Харьков к боевым действиям
ВСУ готовят Харьков к боевым действиям — мирные граждане в панике бегут из города, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
11:05
Овечкин: у «Вашингтона» ещё есть шансы на плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что у команды есть шансы выйти в плей-офф НХЛ.
11:00
ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина
Согласно опросу ФОМ, 82% респондентов сказали, что скорее положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, аналогичное число опрошенных (82%) также сказали, что доверяют ему.
11:00
Корреспондент RT рассказал о ситуации на Авдеевском и Донецком направлениях
Корреспондент RT Саргон Хадая с линии боевого столкновения рассказал о ситуации на Авдеевском и Донецком направлениях.
10:56
Захарова: США используют журналистов как своих агентов
Спецслужбы США, вопреки собственным законам, используют журналистов как своих агентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в годовщину задержания обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
10:51
Гореева назвала позорной свою стрельбу в марафоне на чемпионате России
Анастасия Гореева прокомментировала итоги марафона на чемпионате России по биатлону в Увате.
10:50
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
10:47
Раненый российский пулемётчик Максимов в одиночку ликвидировал 27 солдат ВСУ
Рядовой Родомир Максимов, несмотря на получение ранений, уничтожил 27 военных ВСУ за двое суток обороны занятого опорного пункта в районе Новомихайловки (ДНР).
10:46
Партия «Возрождение»: Молдавии крайне важно удержать российский рынок
Депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский заявил, что республике крайне важно удержать российский рынок.
10:42
Сливко — о победе в марафоне: гонка далась мне тяжелее, чем в прошлом году
Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Увате.
10:41
В Мурманской области вскоре определятся с временным заместителем Чибиса
Пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что вскоре будет принято решение о том, кто будет временно исполнять обязанности главы региона.
10:39
Российские военные нашли и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец»
Российские военные нашли под землёй и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец» украинского националистического полка «Азов»*.
10:31
Молдавский нокаутировал Делию на турнире PFL
Российский боец Валентин Молдавский победил Анте Делию из Хорватии в главном бою на турнире PFL 1 в Сан-Антонио (Техас).
10:31
На губернатора Мурманской области Чибиса напали, когда он вышел из ДК
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали, когда он вышел из ДК после встречи с жителями, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».
10:31
В ЛНР задержали передававшую ВСУ данные о ВС России студентку
В ФСБ России по ЛНР заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.
10:28
Синоптик спрогнозировал весеннюю погоду в Москве в начале следующей недели
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
10:27
Кучеров — первый хоккеист из России с 90 ассистами в одном сезоне НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом, которому удалось выполнить 90 результативных передач за один сезон в НХЛ.
10:23
Пресс-секретарь губернатора Чибиса назвала преждевременным делать прогнозы
Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после покушения делать рано, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.
10:20
В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности
В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны республики.
10:11
Советник главы ДНР заявил о прибытии в Харьков карателей из «Азова»
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил о прибытии в Харьков карателей из запрещённой в России террористической группировки «Азов»* для борьбы с пророссийски настроенным населением.
10:08
Бобровский признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
10:02
Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до семи
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до семи, заявил мэр города Иван Приходько.
10:00
РИА Новости: прекращено производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой
Псковский областной суд сообщил о прекращении производства по одному из фигурантов дела о ввозе с Украины на российскую территорию икон со взрывчаткой.
09:56
Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону
Виктория Сливко победила в марафоне на чемпионате России по биатлону.
09:52
Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на турнире претенденток
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью в первом туре турнира претенденток ФИДЕ.
09:51
В Запорожской области ВСУ обстреляли подстанцию
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что свыше 25 тыс. абонентов остались без электричества в Токмакском районе региона из-за обстрела ВСУ подстанции.
09:46
Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
В Минздраве России сообщили о регистрации препарата Центра имени Н.Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения инфекций, появившихся из-за устойчивости организма к антибиотикам.
09:46
Овечкина признали третьей звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».
09:38
Бобровский признан первой звездой матча «Оттава» — «Флорида»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Оттавой».
09:38
В Польше потребовали от посла Израиля смиренно склонить голову и извиниться
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat потребовал от посла Израиля в Варшаве Якова Ливне смиренно склонить голову и извиниться из-за гибели польского волонтёра в секторе Газа в результате израильского удара.
09:30
Кучеров признан второй звездой матча «Монреаль» — «Тампа»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Монреалем».
09:26
«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в НХЛ, у Бучневича ассист
«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:23
«Виннипег» победил «Калгари» в НХЛ, Мироманов забросил одну шайбу
«Виннипег» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:21
Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом
Американский бизнесмен Илон Маск сравнил идею о членстве Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
09:20
МЧС: почти 2000 жилых домов подтоплено в России из-за половодья
В пресс-службе МЧС России заявили, что почти 2000 жилых домов подтоплено на российской территории из-за половодья.
09:20
«Колорадо» победил «Миннесоту» в НХЛ, у Капризова результативная передача
«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:15
«Айлендерс» обыграл «Коламбус» в НХЛ, Марченко и Воронков забросили по шайбе
«Айлендерс» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:11
Глава агрополитики Украины предрёк дефицит аграриев из-за мобилизации
Военный призыв на Украине ведёт к историческому дефициту людей, умеющих управлять сельскохозяйственной техникой, цитирует министра агрополитики Николая Сольского Politico.
09:10
С начала года свыше 2500 жителей Свердловской области заключили контракты с МО
Более 2,5 тыс. жителей Свердловской области с начала этого года заключили контракты с Минобороны России.
09:10
«Флорида» выиграла у «Оттавы» в НХЛ, у Бобровского 30 сейвов
«Флорида» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:06
«Тампа» обыграла «Монреаль» в НХЛ, Кучеров набрал три очка
«Тампа» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:03
Немецкая полиция застрелила гражданина Польши в Дортмунде
Гражданина Польши застрелили в Дортмунде немецкие полицейские.
09:02
Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург» в НХЛ
«Питтсбург» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:00
В Киеве заявили о наступлении критического момента для Украины и попросили денег
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США.
08:47
В Харькове приостановил работу метрополитен
Работа метрополитена в Харькове приостановлена.
08:37
Четыре человека пострадали при обстреле Горловки и Донецка
Четверо мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ Горловки и Донецка.
08:36
Старовойт: украинские беспилотники атаковали село в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские беспилотники атаковали село Коровяковка Глушковского района.
08:29
Прокуратура Москвы начала проверку из-за пятен на Яузе
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили о начале проверки по факту загрязнения реки Яузы в районе Лефортовского моста.