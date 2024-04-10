Times: на фоне нехватки новобранцев в ВСУ предложили призывать в армию женщин по примеру Израиля

Украине следует отказаться от «старомодного менталитета» и, взяв пример с Израиля, начать призывать в армию женщин, заявила в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева. По её словам, Киеву уже нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы ему придётся мобилизовывать и женщин.

Киеву следует взять пример с Израиля и начать призывать в армию женщин, заявила в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева.



«Наша Конституция гласит, что долг каждого украинца — защищать свою родину, поэтому будет правильно, если женщины тоже будут служить, — сказала Григорьева. — Наш северный сосед просто так не исчезнет. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что нужно обучать мужчин и женщин, чтобы они были готовы к войне».



По её словам, Киеву нужно отказаться от «старомодного менталитета» по отношению к женщинам. Как отметила Григорьева, Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придётся мобилизовывать также и женщин.



Сейчас, по данным украинских властей, в ВСУ служат 65 тыс. женщин, что на 40% больше, чем в 2021 году.



Как указывает издание, Украина страдает не только от дефицита боеприпасов, но и от нехватки личного состава. Так, по словам армейских начальников, в этом году Киеву потребуется до 500 тыс. новобранцев.