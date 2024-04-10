Times: на фоне нехватки новобранцев в ВСУ предложили призывать в армию женщин по примеру Израиля

21:24
Школьники из Подмосковья завоевали 17 дипломов на всероссийской олимпиаде
Учащиеся школ Московской области завоевали 17 дипломов на всероссийской олимпиаде по химии и экологии.
21:19
Байден: исход конфликта на Украине зависит от действий конгресса США
Решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал президент США Джо Байден.
21:18
Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию из России
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинёв после визита в Россию.
21:16
Монфис: Медведев легко меня обыграл, смог навязать свою игру
Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что россиянин Даниил Медведев легко обыграл его в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
21:16
Врач Прощаев перечислил признаки информационного истощения
Кирилл Прощаев, врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net, назвал основные признаки синдрома хронического информационного истощения.
21:15
Байден: США, Япония и Австралия создадут сеть противоракетной обороны
Американский президент Джо Байден заявил, что США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны.
21:02
Уровень реки Урал около Оренбурга вырос до 1022 см
В ЕДДС Оренбурга заявили, что уровень реки Урал рядом с городом вырос на 12 см, достигнув отметки 1022 см.
21:01
World Aquatics исключила Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом
World Aquatics исключила призёра Олимпийских игр Ивана Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом.
20:59
Врач Иванов рассказал о продуктах, способствующих снижению риска развития рака
Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов назвал продукты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
20:56
СК России расследует факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР
Следователи СК России будут расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в Луганской Народной Республике.
20:55
В парках Подмосковья рассказали о программе мероприятий в честь Дня космонавтики
В парках Московской области состоятся мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики.
20:54
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Информацию об этом предоставил глава местной администрации Роман Мрочко.
20:53
Гуцул не выпускают из зоны контроля аэропорта в Кишинёве
Главу Гагаузии Евгению Гуцул не выпускают из зоны контроля аэропорта в Кишинёве.
20:49
В Самаре откроют Центр управления транспортом
В Самаре откроют Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Он будет организован на базе Дептранса.
20:49
В Москве приватизировали 60 тысяч квартир за пять лет
В Москве в 2019—2024 годах жители приватизировали около 60 тыс. квартир, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
20:49
Губернатор Шумков: большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана
Большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
20:48
В Кишинёве полиция выгоняет встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу
В Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих главу Гагаузии Евгению Гуцул людей из здания аэропорта на улицу.
20:45
Власти Ямала рассказали о поддержке жителей отдалённых районов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о поддержке жителей отдалённых районов.
20:44
Parisien: французские юристы обеспокоены перегруженностью тюрем в преддверии ОИ
Коллегия адвокатов департамента города Нантер, который расположен в одном из крупнейших пригородов Парижа, обеспокоена перегруженностью тюрем в преддверии Олимпиады-2024.
20:42
Отец найденных в подвале в Петербурге детей рассказал, почему забрал их у матери
Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, рассказал, почему забрал их у матери.
20:40
Диетолог Королёва: только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни
Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни, а правильное питание — это лишь один из таких факторов.
20:37
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Газе троих сыновей главы политбюро ХАМАС
Информация о ликвидации в секторе Газа троих сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании соответствует действительности. Эти данные подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
20:32
Госфильмофонд договорился о сотрудничестве с Донецким колледжем культуры
Госфильмофонд и Донецкий колледж культуры и искусств договорились о сотрудничестве.
20:31
Трамп заявил о потере Байденом контроля над инфляцией в США
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о потере нынешним президентом США Джо Байденом контроля над инфляцией в Соединённых Штатах.
20:30
Свищёв: считаю, что к России отношение предвзятое, пытаются всеми путями наказать санкциями
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.
20:28
В Одесской области повреждён объект транспортной инфраструктуры
Объект транспортной инфраструктуры получил повреждения в Одесской области Украины. Информацию об этом предоставил глава обладминистрации Олег Кипер.
20:24
В Подмосковье обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца года
В Московской области обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца 2024 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
20:21
Поправки в закон об ужесточении мобилизации в Раде обсуждают лишь 42 депутата
Участие в пленарном заседании Верховной рады Украины, темой которого стали поправки в законопроект о мобилизации, принимают лишь 42 депутата.
20:19
Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале
Петербургский аэропорт Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале 2024 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
20:17
Паслер: половина скважин Орска вышла из строя в результате паводка
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что половина скважин Орска вышла из строя в результате паводка.
20:15
На выставке Сурикова в Петербурге побывали 250 тысяч человек
На выставке «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Санкт-Петербурге побывали более 250 тыс. человек.
20:15
Медведев — о победе над Монфисом: рад, что в какой-то момент удалось сохранить спокойствие
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Гаэлем Монфисом из Франции в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
20:11
В Гольянове открыли спорткомплекс «Скиф» после капремонта
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс «Скиф» в Гольянове после капремонта. Он также пообщался с жителями и рассказал им о развитии района.
20:04
Специалист Святицкая рассказала о самых популярных профессиях на удалёнке
Глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая назвала самые популярные профессии на удалёнке.
20:00
Специалист Куксин призвал проявлять предельную осторожность при обращении с огнём
Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин призвал не поджигать траву.
20:00
Metaratings: «Спартаку» предложили назначить Бердыева вместо Абаскаля
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев может возглавить «Спартак».
19:56
Конкурс «Покажи Ямал» начнётся 15 мая
Всероссийский конкурс на лучшее видео «Покажи Ямал» стартует 15 мая.
19:55
В Челябинской области назначили нового министра здравоохранения
Министром здравоохранения Челябинской области назначена Татьяна Колчинская. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Текслер.
19:54
В нацпроект «Молодёжь и дети» поступило более 4 тысяч инициатив
Число инициатив и предложений в национальный проект «Молодёжь и дети» превысило 4 тыс.
19:53
Публицист Девеле: в совет директоров Burisma Хантера Байдена посадило ЦРУ
Публицист Арно Девеле заявил RT, что в совет директоров украинской Burisma Holdings Хантера Байдена посадило ЦРУ.
19:51
Хуситы заявили о нанесении ударов по трём кораблям
Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по трём коммерческим судам в Аденском заливе.
19:48
Посольство: Москва не получала приглашения на конференцию в Швейцарии
Россия не получала приглашения на конференцию по Украине, которую Швейцария планирует провести в июне в городе Бюргенштоке.
19:44
Синоптик Шувалов : погода в Москве опережает календарь
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что погода в столице опережает календарь.
19:43
Специалист Алабин посоветовал не принимать незнакомые звонки из мессенджеров
Руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.
19:40
СЭ: лимит в пять легионеров в КХЛ вернут только на сезон-2024/25
Стало известно, что лимит на легионеров в КХЛ планируют вернуть на один сезон.
19:39
Специалисты начали надвижку балок пролётного строения через Варшавское шоссе
На участке Московского скоростного диаметра (МСД) началась надвижка балок пролётного строения через Варшавское шоссе, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
19:38
Школьники представили свои проекты губернатору Пермского края
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с победителями конкурса школьных проектов «Дети решают».
19:38
Отец найденных в подвале Петербурга детей был судим за наркотики
Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, ранее уже имел проблемы с законом — он был судим за наркотики.
19:37
Мэр Энергодара Сеновоз: атаки дронов ВСУ на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы
Атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) представляют угрозу для безопасности всей Европы.
19:37
Прокуратура Молдавии: главе Гагаузии грозит до 10 лет тюрьмы
В Антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что главе Гагаузии Евгении Гуцул грозит до десяти лет тюрьмы по делу о якобы незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор».