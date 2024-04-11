Sud Ouest: отказ от демобилизации шокировал украинских солдат

15:13
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму во время войны
Управление ФСБ по республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма рассекретило комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
15:08
В Росгидромете назвали регионы с неблагоприятным прогнозом по паводкам
В Росгидромете предупредили, что в период до 15 апреля уровень воды в реках Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов может подняться до опасного уровня.
15:04
Истощённого серого тюленёнка нашли в Кронштадте
В Кронштадте нашли погибающего серого тюленёнка.
15:03
Сезон разведения мостов начался в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге начался сезон разведения мостов.
15:03
Рябков: ВСУ ударами по ЗАЭС ставят под угрозу безопасность Европы
Украинские войска атаками на Запорожскую АЭС в Энергодаре ставят под угрозу безопасность Европы. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
15:02
Константинов поздравил жителей Керчи с 80-й годовщиной освобождения города от фашистов
Председатель Госсовета Владимир Константинов поздравил жителей Керчи с 80-й годовщиной освобождения города от фашистов.
15:02
«Центрэнерго» — об атаке на Трипольскую ТЭС: уничтожена вся наша генерация
В «Центрэнерго» сообщают, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена.
15:01
Число туристов в Подмосковье увеличилось на миллион человек за год
Туристический поток в Подмосковье в 2023 году вырос на 1 млн человек по сравнению с 2022-м.
15:00
Москва получит 600 новых электробусов до конца 2024 года
В Москве до конца 2024 года появится ещё 600 новых электробусов.
15:00
Жители Москвы протестируют единый читательский билет
Жители Москвы протестируют работу единого читательского билета в приложении «Мой id».
14:59
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля
Специалисты рынка труда в ходе исследования выяснили, что в апреле 2024 года в России было открыто более 200 тыс. вакансий с зарплатой от 500 тыс. рублей.
14:59
Медведев повздорил с судьёй во время матча с Хачановым на «Мастерсе» в Монако
Российский теннисист Даниил Медведев нагрубил судье во время матча третьего круга с Кареном Хачановым.
14:58
Телебашню в Челябинске украсят портретом Юрия Гагарина
В День космонавтики челябинскую телебашню украсят подсветкой с обратным отсчётом, ракетой и портретом первого человека в космосе Юрия Гагарина.
14:57
Россия указала на молчание ОБСЕ по ударам дронами в Приднестровье
ОБСЕ проигнорировала удары дронами по военным объектам Приднестровья — Москва просит принять меры, заявил зампостпреда России при организации Максим Буякевич.
14:54
В Московском зоопарке весной родились ягнята породы уэссан
Три ягнёнка породы уэссан родились в Московском зоопарке этой весной.
14:54
В Петербурге благоустроят сквер у Александровских ворот
В Санкт-Петербурге проведут работы по благоустройству сквера у Александровских ворот на улице Химиков.
14:53
Юрист Нигматуллина предупредила о рисках при покупке долей в квартире
Юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям — спрос россиян на такие покупки вырос в четыре раза в 2024 году.
14:53
В России назвали самые популярные направления для поездок на майские праздники
Эксперты туристического рынка выяснили, какие направления особенно популярны у россиян, планирующих отдых на майские праздники (с 29 апреля по 12 мая).
14:52
Пятая часть россиян готова потратить до 100 тысяч рублей на полёт в космос
В ходе недавнего опроса, проведённого по случаю Дня космонавтики, выяснилось, что 73% россиян в возрасте от 18 до 65 лет хотели бы побывать в космосе в роли туриста.
14:51
В Ростове-на-Дону включат праздничную подсветку в День космонавтики
В Ростове-на-Дону праздничную подсветку включат на телебашне в День космонавтики.
14:50
Один человек погиб, ещё четверо пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области
Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Раздолье Каховского округа Херсонской области.
14:49
Мишустин заявил, что маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса
Правительство России утвердило постановление, согласно которому маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса.
14:45
КХЛ объявила дату старта сезона-2024/25
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала дату начала сезона-2024/25.
14:38
В Харькове прогремела серия взрывов
Не территории украинского города Харькова произошло несколько взрывов.
14:37
В Киевской области вводят график отключений света из-за удара по Трипольской ТЭС
В Киевской области вводят графики отключений водо- и электроснабжения после удара по Трипольской ТЭС.
14:36
Песков: в переговорах с Украиной нужно учесть геополитические изменения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал учитывать геополитические изменения в переговорах по Украине.
14:29
Защитник «Факела» Сенхаджи: во Франции очень уважают Головина
Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи заявил, что во Франции очень уважают полузащитника «Монако» Александра Головина.
14:23
Системы ПВО уничтожили два украинских дрона в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Белгородской области.
14:18
В ЦБ России предложили меры по дестимулированию валютных вкладов
В ЦБ России предложили ряд мер по дестимулированию валютных вкладов, следует из доклада российского регулятора.
14:12
Хачанов победил Медведева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монако
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
14:10
MWM: ВС России успешно уничтожают силы ВСУ при помощи систем ТОС-1 и ТОС-2
Российские военные успешно используют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка».
14:04
СК: найден тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Найден тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье, сообщает СК.
14:01
Блогера Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.
14:00
Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье скоро доставят на допрос
Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы доставят на допрос к следователю по расследованию особо важных дел.
14:00
Губерниев: Овечкин является посланником российского спорта
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.
13:50
Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности.
13:44
Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании сезона
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании сезона-2023/24.
13:42
Песков заявил, что Москва «не видит горизонтов впереди» по переговорам с Киевом
Россия открыта к диалогу с Украиной, но «не видит горизонтов впереди», так как Киев их сам себе запретил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:37
Песков: планы Украины атаковать Крымский мост говорят о правильности начала СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинских властей о планах атаковать Крымский мост доказывают правильность решения начать спецоперацию.
13:32
Песков назвал переговоры по Украине без России бессмысленными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.
13:30
Пятиборка Баташова получила нейтральный статус
В Федерации современного пятиборья России (ФСПР) сообщили, что пятиборка Ульяна Баташова получила нейтральный статус.
13:26
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал переговоры российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко после 19:00.
13:26
Путин по видеосвязи обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами
Российский лидер Владимир Путин сегодня в формате видеосвязи обсудит ситуацию с паводками в регионах с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и главами пострадавших областей.
13:19
Российская армия на Купянском направлении заняла более выгодные рубежи
Бойцы российских войск заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении, сообщило Минобороны России.
13:16
МО заявило об уничтожении трёх складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Артиллерия, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения украинской армии, передаёт Минобороны Российской Федерации.
13:14
Замминистра спорта РФ: Игры дружбы не нарушают чьи-то права, МОК защищает свои активы
Заместитель министра спорта России Алексей Морозов высказался о реакции мирового сообщества на Игры дружбы.
13:13
ВСУ потеряли до 520 солдат на Донецком направлении за сутки
Украинские войска потеряли до 520 военных на Донецком направлении за сутки, сообщили в Минобороны России.
13:11
МО: ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
Российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
13:10
Депутат Чепа назвал провокацией призыв «преподать урок» России в контексте Крыма
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с RT провокационным призыв Пентагона «преподать урок» России в контексте Крыма.
13:07
Британия могла предоставить неактуальные данные ВСУ при планировании диверсии
Британские спецслужбы могли предоставить неактуальные сведения при подготовке операции диверсантов ВСУ по высадке на Тендровской косе, заявил попавший в плен солдат 73-го морского центра сил специальных операций украинской армии.