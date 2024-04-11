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Sud Ouest: отказ от демобилизации шокировал украинских солдат

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Киев исключил положение о демобилизации из новой версии законопроекта о мобилизации, который во втором чтении рассматривает парламент, сообщает Sud Ouest. Такое решение застало врасплох измученных украинцев на фронте, желающих отдохнуть дома спустя два года конфликта.
Sud Ouest: отказ от демобилизации шокировал украинских солдат
AP

Верховная рада рассматривает во втором чтении законопроект о мобилизации, который лишает солдат множества льгот и исключает одно из ключевых положений о демобилизации после трёх лет службы, пишет Sud Ouest со ссылкой на украинских депутатов. Вместо этого правительство представит новый законопроект по улучшению ротации военных.

Такое решение вызвало споры среди измученного населения: находящийся на фронте правозащитник Сергей Гнездилов назвал его «жестокой игрой», которая застала врасплох военнослужащих. «Это кошмарно, просто жестоко, — возмутился Александр с донецкого фронта. — Что у них в головах?» Парашютист Евгений добавил, что солдаты давно находятся на передовой и очень устали: «99 процентов хотят отдохнуть, сделать перерыв, пожить нормальной жизнью дома».
 
Солдат и политический деятель Юрий Гудименко отметил, что теперь в законопроекте нет «ни серьёзных санкций для уклонистов, ни значительных преимуществ для мобилизованных». В итоге, по его словам, правительство не добьётся желаемого результата — пополнения армии новобранцами.
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источник
Sud Ouest Франция Европа
теги
армия военнослужащие законопроект мобилизация Украина
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