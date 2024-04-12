Включение Украины станет катастрофой для Евросоюза, пишет на своём официальном портале партии L’Insoumission «Непокорная Франция». Низкие зарплаты приведут к социальному демпингу, дешёвый импорт усугубит нечестную конкуренцию в сельском хозяйстве, а перераспределение общего бюджета сократит субсидии для других стран.

Вхождение Украины в состав ЕС станет катастрофой для Европы, в частности Франции, считают в «Непокорной Франции». Как объясняется на официальном портале партии L’Insoumission, прежде всего такой шаг приведёт к сильному социальному демпингу из-за того, что на Украине МРОТ не превышает €200. В результате усилится нечестная конкуренция между украинскими и европейскими рабочими.

При вступлении Киев получит право на выплату €61 млрд из фондов сплочения, взносы всех стран-членов в общий бюджет увеличатся, а дотации — уменьшатся. Кроме того, за семь лет Украина сможет получить €96,5 млрд по Единой сельскохозяйственной политике ЕС (PAC), что сократит субсидии для других стран, включая Францию, на 20% за возделанный гектар.

Уже сейчас французское птицеводство находится в кризисе из-за ввоза украинской курятины, которая на €4 дешевле. Французы также потребляют больше привезённого с Украины мёда, что вынуждает местных производителей продавать себе в убыток. Причём украинский импорт лишь частично соответствует нормам безопасности продуктов питания, принятым в Евросоюзе.

В Нацсобрании «Непокорная Франция» единственная проголосовала против договора о безопасности с Украиной, который предусматривает её вхождение в состав ЕС и НАТО. Глава партии Жан-Люк Меланшон подчёркивает, что «нельзя выступать за войну и вступление Украины в Евросоюз и в то же время утверждать, что заботишься о благополучии соотечественников».