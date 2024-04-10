Сенатор Рэнд Пол: Блинкен обеспечивает уничтожение Украины, когда тянет её в НАТО

Зазывать Украину в НАТО — значит продолжать разрушение этой страны. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол в эфире Newsmax, комментируя заявление Блинкена о непременном членстве Украины в альянсе. По мнению сенатора, Украина проигрывает и самым правильным в данной ситуации было бы пообещать России навсегда отказаться от членства в НАТО в обмен на возврат хотя бы части утраченных территорий.

Энтони Блинкен предлагает принять Украину в НАТО, и звучит это так, будто он имеет в виду «прямо сейчас». Вот, послушайте.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите — помочь выстроить мост к этому членству и создать чёткий путь для продвижения Украины вперёд.

Это пугает вас так же сильно, как нас, сенатор?

РЭНД ПОЛ, сенатор: Говоря это, он обеспечивает уничтожение Украины. Он обеспечивает продолжающееся разрушение Украины. Если вы хотите добиться мира или хотите, чтобы украинцы вернули утраченные территории, единственное, что они могли бы предложить, — это следующее.





Они проигрывают войну, они в тупике, но они хотят вернуть часть своей территории. Тогда им стоит предложить России, что мы навсегда откажемся от членства в НАТО, мы навсегда станем неприсоединившейся нацией, стоящей одной ногой на востоке, а другой — на западе. И мы не станем частью НАТО, если вы вернёте нам часть нашей земли и прекратите наступление.





Вот это было бы разумное предложение. Приняла бы его Россия, можно было бы поверить России — я не знаю. Но это то, что вы можете предложить. Если вы возьмёте НАТО и скажете, что они обязательно будут в НАТО, то что вы предложите русским?

Дата выхода в эфир 10 апреля 2024 года.