«Совершенно безответственно» — обещание Блинкена принять Украину в НАТО не оценили в конгрессе

Несколько американских законодателей резко отреагировали на слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина станет членом НАТО, передаёт The Hill. Так, сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что подобные заявления втягивают США в наземную войну против России. Как отмечает The Hill, вступление в альянс не сулит Украине дополнительных выгод, а дальнейшее финансирование и вооружение Киева лишь продлевает конфликт и множит потери.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Украина станет членом НАТО. Цель нашего саммита — помочь построить мост к этому членству и выработать чёткий маршрут для Украины в будущем.



На это заявление резко отреагировали некоторые в конгрессе, в том числе сенатор Джей Ди Вэнс. Вот что он написал в Twitter: «Это совершенно безответственно. Украине не следует вступать в НАТО. И приглашать их во время вооружённого конфликта значит приглашать нашу страну к участию в войне».



Далее в твите говорится: «Вы хотите, чтобы на Украине были американские наземные войска? Если нет, мы должны воспротивиться идее вступления Украины в НАТО».



Не думаю, что Украина может присоединиться прямо сейчас, потому что там идёт конфликт, но довольно безответственно декларировать это, притом что в НАТО разные страны придерживались разных мнений о том, стоит ли Украине вообще присоединяться к альянсу. И это лишь усилит антагонизм с Россией, для которой потенциальное вступление Украины в НАТО было одним из предлогов для начала этой наступательной операции.



ДЖЕССИКА БЕРБАНК, The Hill: Да. Я не хочу исходить из того, что Энтони Блинкен оговорился. Но его заявление действительно выглядит, скажем так, легкомысленным. Это очень громкое заявление — о том, что Украина будет в НАТО. Особенно учитывая тот факт, что многие украинцы не хотят в НАТО.



Они считали, что время для вступления Украины в НАТО было задолго до ввода российских войск, и им казалось, что НАТО и многие страны Запада их бросили. Многие из них почувствовали национальную гордость, ведь раньше украинская культура стремилась к постепенному сближению с культурой европейских стран, но потом, защищаясь от России без помощи НАТО, они решили: «Знаете что? Забудем про НАТО, мы украинцы, у нас есть наша собственная культура. И появился этот, скажем так, национализм, которого не было до ввода российских войск. И сегодня я не уверена, что многие украинцы — или, по крайней мере, столько же украинцев — хотели бы быть в НАТО.



Кроме того, в основе альянса — идея коллективной обороны: если один из союзников подвергся нападению, все страны действуют так, будто напали на них. Может быть, Энтони Блинкен намекал, что Украина станет членом НАТО в конечном итоге, уже после конфликта. Но можем ли мы действительно ожидать долгосрочного мира между Россией и Украиной?



Не вижу, чтобы членство в НАТО сулило Украине много выгод. Уже сейчас рассматривается долгосрочное финансирование Украины объёмом до 107 миллиардов долларов, 100 миллиардов евро, в рамках долгосрочного фонда. Что может быть нужно Украине, чего НАТО ещё не делает, притом что Украина не член НАТО?



Верно. Поэтому твит сенатора Вэнса, по-моему, очень уместен. Ведь даже если не предполагается, что Украина вступит в альянс завтра и нам придётся немедленно отправить американские войска для её защиты, вполне вероятно, что в случае её вступления очень скоро последует новый конфликт, новая атака России. И тогда Соединённые Штаты будут обязаны вступить в конфликт. А этого американскому народу просто-напросто не хочется. Они не считают, что Украина для США достаточно важна стратегически, чтобы их дети шли проливать за неё кровь.



Вы упомянули финансирование Украины, застопорившееся в конгрессе в последние пару месяцев, к большой досаде администрации Байдена и некоторых представителей истеблишмента Демократической и Республиканской партий. Отчасти это произошло благодаря спикеру Джонсону, который отказывался выносить этот вопрос на голосование. Но теперь он предлагает либо дать Украине кредит, либо взять российские активы, арестованные в соответствии с санкциями, и использовать их для финансирования войны. Здесь, я думаю, он упустил из виду главное. Бри на этой неделе поднимала важную, как мне кажется, тему: чем дольше мы будем обеспечивать Украину американскими долларами и оружием, тем дольше будет идти конфликт, который может закончиться только переговорами, и в ходе него погибнет больше людей.



Дата выхода в эфир 07 апреля 2024 года.