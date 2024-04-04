Politico: план по Украине расколол страны НАТО

Предложение главы НАТО о создании фонда для Украины в €100 млрд вызвало скепсис у некоторых стран-союзников, сообщает Politico. В Бельгии опасаются давать «обещания, которые нельзя выполнить», в Восточной Европе видят в таком шаге срыв усилий по расширению роли ЕС в обороне, а Венгрия выступает против попыток сделать из НАТО наступательный альянс.

Глава НАТО Йенс Столтенберг предложил создать пятилетний фонд в €100 млрд для «надёжной и предсказуемой» военной помощи Украине, однако нашёл поддержку далеко не у всех союзников, пишет Politico. Некоторые задались вопросом, как альянс намерен достать такую сумму: благодаря уже существующим программам или новым вливаниям.

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб заявила, что «опасно давать обещания, которые нельзя выполнить». В Восточной Европе опасаются, что такой шаг подорвёт усилия ЕС по расширению своей роли в обороне.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь напомнил, что НАТО — только оборонный альянс. Он подчеркнул, что «Венгрия отклонит любое предложение, которое превратит его в наступательный союз», потому что это создаст высокий риск обострения украинского конфликта. «Это не война Венгрии и не война НАТО», — подчеркнул министр.