«Не очень осмысленно», — Бербок раскритиковала финансовый план Столтенберга по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал впредь координировать помощь Украине через альянс, а не в рамках группы Рамштайн. Кроме того, он предложил финансовый план на €100 млрд, рассчитанный на несколько лет для долгосрочного финансирования Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок, однако, считает финансовую часть предложения «не очень осмысленной» и полагает, что не стоит легкомысленно «жонглировать цифрами», обещая Киеву помощь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран НАТО «призвал значительно усилить роль военного альянса в поддержке Украины». По его словам, альянс должен «взять на себя большую ответственность за координацию поставок вооружения и учебную деятельность». Для этого блоку нужно утвердить многолетний пакет помощи Киеву. Детали плана действующий генсек альянса не стал раскрывать, но, по сообщениям СМИ, речь идёт примерно о €100 млрд.

Немецкая газета Merkur сообщает, что «федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок осторожно отреагировала на план в 100 миллиардов». По её словам, «совершенно очевидно, что мы должны производить дальнейшие выплаты», но одновременно «не очень осмысленно жонглировать цифрами такого масштаба». Немецкую коллегу поддержала глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб. Она считает, что «опасно давать обещания, которые мы не можем выполнить».

План Столтенберга предполагает, что финансировать фонд НАТО для Украины страны будут соответственно размеру своего ВВП. «Таким образом, на Германию пришёлся бы второй по величине вклад после США». Поддержку финансового плана Столтенберга высказали главы внешнеполитических ведомств Польши и Латвии.

Напротив, предложение координировать помощь Украине в рамках НАТО, а не в рамках группы Рамштайн, нашло поддержку у Бербок. Она считает «правильным и важным», что помощь Киеву будет организована через «действительно структурированные, надёжные, долгосрочные структуры». Merkur отмечает, что в основе поддержки данного предложения «лежит страх европейцев перед ослабевающим участием США» в поддержке Украины, особенно если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре.