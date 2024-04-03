AC: от НАТО Америке одни неприятности, и это «шоу» пора закрывать

За годы своего существования и в периоды расширения НАТО не только не способствовало безопасности, но и ставило её под угрозу, считает бывший американский дипломат Джеймс Карден. В своей колонке для The American Conservative он отмечает, что особой необходимости в альянсе нет даже сейчас, потому что «русскому медведю» не нужна вся Европа и он не собирается захватывать континент.

В канун 75-летнего юбилея НАТО колумнист American Conservative Джеймс Карден предлагает рассмотреть альянс в непопулярном свете и подвергнуть сомнению некоторые догмы о его незаменимости и успехах, которые на деле оказываются весьма сомнительными, если не ошибочными.

По словам Кардена, альянс можно было распускать ещё в середине 1950-х, когда СССР начал отступать из центра Европы и риск реального конфликта между Западом и Востоком сходил на нет. Но вместо этого в альянс вошла Турция, и размещение в ней ракет «Юпитер» мало способствовало снятию напряжения. А всего через два года после распада СССР НАТО продолжило расти. И этот стимул исходил скорее из внутренней политики тогдашнего президента Билла Клинтона, который очень хотел переизбраться, нежели из требований национальной безопасности США.

Клинтон обосновывал необходимость расширения НАТО устранением «вакуума безопасности» в Центральной Европе. Но многие предрекали, что это лишь усилит напряжённость в Балтике и на Украине.

И эти опасения оправдались. Но сегодня многие сторонники НАТО считают, что в свете военной операции России альянс нужен как никогда, чтобы обезопасить Европу от «русского медведя». Карден считает, что подобные аргументы, мягко говоря, основаны на неправильном понимании целей российской национальной безопасности. А если говорить менее мягко, это фантазии и пропаганда. России не нужна вся Европа.

«Давайте назовём НАТО тем, чем оно является: ненужным альянсом, представляющим опасность для истинных интересов национальной безопасности Соединённых Штатов. НАТО поощряет иждивенчество со стороны наших партнёров; поощряет безрассудство со стороны стратегически незначительных, но дико воинственных государств-клиентов; поощряет невероятно самооборонное поведение со стороны тех стран, которые хотят присоединиться к нему; поощряет и помогает США вмешиваться в дела Ближнего Востока и Северной Африки, где нам практически нечего делать».

«Это шоу затянулось. Конечно, 75 лет НАТО — это уже достаточно, и спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны Европе давно пора встать на ноги», — подытоживает автор.