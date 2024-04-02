Foreign Policy: НАТО не готово отражать «российскую угрозу» в Арктике — даже несмотря на включение Финляндии и Швеции

Вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции так и не укрепило обороноспособность НАТО в Арктике: оно по-прежнему не может эффективно сдерживать в регионе Россию, предупреждает военный эксперт Лизелотте Одгор в своём материале для Foreign Policy. По мысли Одгор, арктические державы НАТО просто не имеют необходимых технических средств для защиты от российских подлодок на севере, из-за чего в обороне альянса возникает серьёзная брешь.

Хотя Североатлантический альянс прямо сейчас проводит крупнейшие со времён холодной войны учения «Непоколебимый защитник — 2024», география которых охватывает всю Атлантику вплоть до Крайнего Севера, НАТО явно до сих пор плохо готово к отражению российских средств в Арктике, констатирует на страницах Foreign Policy специалист по оборонным исследованиям Лизелотте Одгор.

Как разъясняет эксперт, несмотря на недавнее вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которое на Западе называли «переломным моментом» в плане сдерживания Москвы на севере, обе эти страны распложены в непосредственной близости от северо-западных рубежей России, а потому их основные стратегические задачи ограничиваются регионом Балтийского моря, где российские войска также наращивает присутствие.

Кроме того, ни одна страна альянса в Арктическом регионе не имеет ледостойких кораблей, способных бороться как с авиацией, так и с подлодками противника. США, Канада, Дания, Финлядния и Швеция до сих пор развивали средства, предназначенные для других ТВД (включая упомянутую Балтику и Индо-Тихоокеанский регион); Исландия имеет своём распоряжении лишь суда береговой охраны (не говоря уже о том, что в стране в принципе нет регулярной армии как таковой); а в Норвегии на вооружении той же береговой охраны стоят ледостойкие корабли, не предназначенные для военных действий, перечисляет Одгор.

Оснащённые ядерным оружием российские подлодки, способные нанести удар по США, имеют возможность выходить из Баренцева моря между Скандинавией и Шпицбергеном и достигать затем подо льдом берегов Гренландии, не рискуя быть обнаруженными, предупреждает автор. В Морской доктрине России 2022 года в качестве основного приоритета указан именно Арктический регион — и Москва с 2014 по 2019 год создала на Крайнем Севере более 475 военных объектов, подчёркивает эксперт.

Всё это создаёт серьёзные бреши в обороне НАТО — и альянсу нельзя пренебрегать задачами по сдерживанию в Арктике в пользу укрепления своего восточного фланга, подытоживает Одгор.