Обозреватель AC: США должны понизить НАТО до «регионального института»

США пора позволить Европе самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а самим сосредоточиться на отношениях с Китаем, пишет обозреватель The American Conservative Мика Мидоукрофт. В связи с этим Мидоукрофт призывает понизить роль США в НАТО, а также роль НАТО во внешней политике США.

Пришло время для США понизить НАТО «из ранга важнейшего глобального института в ранг жизненно важного регионального», отмечает обозреватель журнала The American Conservative Мика Мидоукрофт.

Мидоукрофт объясняет, что на фоне ограниченных ресурсов, и, следовательно, необходимости безжалостной расстановки приоритетов Вашингтон должен сосредоточиться на управлении своими отношениями с Пекином, а также на реагировании на отношения Пекина с остальным миром. США также необходимо принять тот факт, что Европа сможет достичь основных заявленный целей НАТО, в том числе сдерживания России, и без их участия в качестве руководителя. Это позволит американским политикам сосредоточиться на основной угрозе, которая сейчас находится именно в Азии, а Европейскому союзу — самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

При этом то, что в США часто называют «десятилетиями бездействия» НАТО, также было десятилетиями навешивания на себя всё новых обязанностей. Так, альянс из простого оборонительного механизма превратился в полноценную организацию по обеспечению безопасности, осуществляющую военные интервенции далеко за пределами европейского театра военных действий. На протяжении этих десятилетий НАТО всё время искало, чем бы ещё заняться, и периодически находило. Это перетягивало на себя значительные американские ресурсы, которые теперь можно без зазрения совести перенаправить.

Впрочем, обозреватель признаёт, что это вызовет немало недовольства среди некоторых сторонников приверженности Вашингтона НАТО в Европе и США. Часто там можно услышать теорию, что опора на американскую огневую мощь — единственное, что удерживает государства ЕС от того, чтобы вцепиться друг другу в глотки, а также размышления на тему того, что никто не сможет занять место США в качестве лидера альянса. Мидоукрофт уточняет, что видит будущее НАТО в главенстве «франко-германо-британского триумвирата».

Как Мидоукрофт отмечает в своей статье для The American Conservative, после 1989 года США действительно пережили период в качестве сверхдержавы, однако сейчас мировой порядок становится всё более многополярным. Обозреватель призывает перестать мыслить в терминах холодной войны, как ястребы и голуби, и обвинять всех, кто смирился с реальностью многополярного мира, в том, что именно они и покончили с американской гегемонией.