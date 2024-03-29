Болтон: Трамп в случае победы на выборах и правда начнёт выход из НАТО

Одержав победу на предстоящих президентских выборах, Дональд Трамп может запустить процесс выхода США из Североатлантического альянса, полагает бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Как заявил Болтон в интервью Le Figaro, Трамп намеревается покинуть НАТО для того, чтобы насолить европейским союзникам Вашингтона.

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США он, скорее всего, попытается выйти из НАТО, заявил в интервью Le Figaro бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

По мнению Болтона, хотя у Трампа на деле нет политических убеждений и он зачастую действует как чистый оппортунист, «если у него появляется какая-то идея, он возвращается к ней снова и снова, затем отвлекается, забывает о ней, но в итоге всё равно опять к ней приходит и действует». «Именно поэтому выход из НАТО — сценарий реальный. Многие думают, что это он так торгуется, но я так не считаю», — добавил Болтон.

Как подчеркнул чиновник, он сам много призывал европейцев тратить больше денег на собственную оборону, но он делал это потому, что знал, что «альянс будет гораздо сильнее, если европейские государства станут тратить необходимые средства, а не перекладывать эту ношу на американцев».

«А вот Трамп эту цель не преследует. Он настаивает на том, чтобы европейцы больше вкладывались в оборону, не для того, чтобы укрепить альянс, а для того, чтобы его ослабить и наказать наших союзников, которые, по его мнению, нас обманом заставили подписать не слишком выгодные нам торговые соглашения», — разъяснил Болтон.