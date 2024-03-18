Guardian: симпатии Трампа к Путину беспокоят бывших сотрудников американской разведки

23:56
Куман — о словах Депая в поддержку Промеса: сам бы я так делать не стал
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман высказался о поддержке форварда «Спартака» Квинси Промеса со стороны нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая.
23:55
Илон Маск заявил, что Байден не борется с преступностью мигрантов
Президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
23:45
Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России
В Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании в России.
23:45
Кудашов — о втором подряд поражении от «Трактора»: будем искать пути к победе
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Трактора» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.
23:35
В Амурскую область вылетел вертолёт на помощь людям, находящимся на руднике
Вертолёт МЧС России вылетел в Амурскую область, где под завалами на руднике могут находиться люди.
23:29
В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек
Более 80 тыс. человек приняли участие в концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
23:24
Глава МИД Польши предложил ввести санкции ЕС против патриарха Кирилла
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил ЕС ввести санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
23:23
Кожевников — об «Авангарде»: не ожидал, что они развалятся после первого тайма
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
23:16
В Петербурге застрелили мужчину в ресторане
Мужчину застрелили в ресторане Московского района Петербурга.
23:09
Морпех Струна объяснил высокую поддержку Путина на выборах в новых регионах
Морпех с позывным Струна объяснил высокую поддержку действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента России в новых регионах страны тем, что люди ждали помощи и получили её.
23:07
Власти Белгорода опровергли слухи о дефиците продуктов
В мэрии Белгорода опровергли сообщения о дефиците продуктов питания в магазинах.
23:06
Смородская: у нас вообще нет игровой практики, поэтому матч с Сербией важен
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.
22:58
Лётчик Юрчихин заявил, что уверен в будущем России после победы Путина на выборах
Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин в беседе с RT в связи с победой Владимира Путина на выборах президента России заявил об уверенности в будущем страны.
22:58
Песков назвал словесной эквилибристикой реакцию США на победу Путина на выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал словесной эквилибристикой реакцию США на победу Владимира Путина на выборах главы государства.
22:50
Месси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины из-за травмы
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участие в мартовских матчах национальной команды.
22:45
В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья
В Ингушетии 17-летний подросток ранил из ружья свою сестру, возбуждено уголовное дело.
22:42
Politico: Китай может отказаться от участия в переговорах по Украине без России
Китай может бойкотировать возможные мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.
22:38
Дрон СКАТ 350 М навёл ракеты на Vampire ВСУ вблизи Белгородской области
Беспилотник СКАТ 350 М обнаружил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода, и навёл на неё ракетный удар ВС России.
22:35
«Трактор» победил «Динамо» в овертайме и увеличил преимущество в серии Кубка Гагарина
Московское «Динамо» уступило «Трактору» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:31
Беккер — об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: надо отдать должное Медведеву
Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер высказался об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
22:26
Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом.
22:24
Белый дом: США продолжат контакты с Россией по обмену заключёнными
Американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными, и эта работа продолжится, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
22:21
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
22:15
Бородавко: с европейскими тренерами общение прекратилось по понятным причинам
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, почему прекратилось общение с европейскими тренерами.
22:07
Белый дом: США будут исходить из того, что Путин — президент России
США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
22:02
В Уфе проведут международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»
Президент России Владимир Путин дал распоряжение провести международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Уфе.
22:00
Режим опасности атаки беспилотников ввели в Воронежской области
Режим опасности атаки беспилотников введён в Воронежской области.
21:56
В Воронеже при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали восемь детей
В многоэтажном жилом доме в Воронеже произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь детей и десять взрослых.
21:53
Коппинджер: Тим Цзю проведёт титульный бой WBO против Себастьяна Фундоры
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю проведёт свой следующий бой с американцем Себастьяном Фундорой.
21:41
Сперцян: я всегда поддерживал связь с Мусаевым
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера краснодарского клуба.
21:41
Цена нефти марки Brent на бирже выросла до $87 за баррель
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $87 за баррель впервые с 3 ноября 2023 года.
21:40
Пострадавший при обстреле Белгорода мужчина скончался в больнице
Пострадавший при обстреле Белгорода 15 марта со стороны ВСУ мужчина скончался в больнице, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
21:33
Боррель: выделенные Киеву €5 млрд можно направить на снаряды по инициативе Чехии
Выделенные от ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
21:32
Росгвардия сбила БПЛА, которыми ВСУ хотели атаковать предприятие под Белгородом
Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.
21:32
Плеттенберг: «Бавария» готова продать Киммиха летом
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клуб в летнее трансферное окно.
21:28
Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
21:25
В ЕС поддержали использование активов России для Украины, но решение отложено
Главы МИД стран ЕС поддержали использование доходов от замороженных российских активов для поставок оружия на Украину, но окончательное решение пока отложено, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
21:16
Sky News: участникам Олимпиады в Париже раздадут 300 тысяч презервативов
Организаторы летних Олимпийских игр в Париже приняли решение раздать спортсменам около 300 тыс. презервативов.
21:15
Гладков: в результате атаки ВСУ в Горьковском погиб мирный житель
Мирный житель погиб в посёлке Горьковский Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
21:14
Кулеба запросил срочную помощь у ЕС и США для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь для Киева у ЕС и США, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
21:09
Лидер керченского ополчения рассказал, как поднимали флаг в Крыму в 2014 году
Лидер керченского народного ополчения Виктор Сажин рассказал RT, как поднимали первый российский флаг в Крыму в 2014 году.
21:01
Прокуратура: под завалами горной породы в Приамурье могут находиться 15 человек
Под завалами горной породы на территории золотодобывающего прииска в Амурской области могут находиться 15 человек.
21:01
Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска
В команде российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна сообщили, что из-за травмы спортсмен выбыл на срок до девяти месяцев.
21:01
Рябков заявил о прекрасном самочувствии на фоне слухов о госпитализации
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что прекрасно себя чувствует на фоне слухов о госпитализации с инфарктом.
20:55
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменён.
20:54
РУСАДА: в 2023 году в МВД передали материалы по 101 спортсмену из-за нарушений
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что по результатам совместной работы с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ направило в правоохранительные органы материалы за 2023 год в отношении 101 спортсмена в целях проверки на нарушения антидопинговых правил.
20:51
На Камчатке две женщины получили на несуществующих детей почти 1 млн рублей пособий
На Камчатке женщины незаконно получили от государства почти 1 млн рублей пособий на несуществующих детей.
20:46
ООН будет взаимодействовать с властями России после избрания Путина президентом
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что всемирная организация продолжит взаимодействовать с властями России после избрания Владимира Путина президентом.
20:40
Тарпищев: Медведев не был свежим к финалу с Алькарасом
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева в финале с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе.
20:36
В Москве собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для новых регионов
В ходе акции «Москва помогает» жители столицы собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для жителей новых регионов России, заявила заммэра Наталья Сергунина.