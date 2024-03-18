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Guardian: симпатии Трампа к Путину беспокоят бывших сотрудников американской разведки

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Эксперты и бывшие сотрудники американской разведки опасаются, что очередной президентский срок Дональда Трампа принесёт выгоды Москве и нанесёт ущерб американской демократии и интересам США за рубежом, пишет The Guardian. Кроме того, по их мнению, «пропутинские симпатии» республиканца могут политизировать американское разведсообщество и ослабить обмен разведданными с союзниками Вашингтона.
Guardian: симпатии Трампа к Путину беспокоят бывших сотрудников американской разведки
AP

Дружеские отношения Дональда Трампа с Владимиром Путиным заставляют бывших сотрудников американской разведки опасаться второго срока экс-президента США, пишет The Guardian.

Щедрые похвалы и поддержка российского лидера со стороны Трампа вызывают тревогу среди бывших сотрудников разведки и других экспертов, которые опасаются, что очередной президентский срок республиканца принесёт выгоды Москве и нанесёт ущерб американской демократии и интересам США за рубежом.

Как напоминает издание, ещё во время ввода российских войск на Украину Трамп назвал Путина «гениальным», а позднее похвастался тем, что завершил бы этот конфликт за один день, вызвав опасения критиков, что в случае его избрания он поможет России достичь благоприятного ей мирного соглашения, прекратив предоставлять помощь Киеву.

Трамп также недавно разрешил России «делать всё, что они захотят» с членами НАТО, которые недостаточно платят альянсу.

Бывшие сотрудники разведки считают, что в случае победы Трампа на президентских выборах его «пропутинские симпатии» приведут к политизации разведывательного сообщества, что, в свою очередь, ослабит обмен разведданными с союзниками и сыграет на пользу российским интересам.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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