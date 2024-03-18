Bloomberg: военное отставание Европы повышает её зависимость от США

На фоне переизбрания Владимира Путина и вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом ЕС следует задуматься о своей обороне, которая не получала «достаточно финансирования» в течение последних 25 лет, считает обозреватель Bloomberg Лионель Лоран. В частности, на его взгляд, европейскому блоку нужно сосредоточиться на развитии передовых военных технологий, чтобы в меньшей степени полагаться на Вашингтон и других внешних поставщиков.
С учётом того, что Владимир Путин идёт на пятый президентский срок, а Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом, Европе необходимо всерьёз задуматься о своём будущем в «опасном мире». В первую очередь, она должна пересмотреть отношение к обороне после 25 лет «недостаточного инвестирования», пишет обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.
По его словам, принципы ведения современных конфликтов меняются, и ЕС рискует остаться позади. Поэтому блоку следует заниматься не только выпуском снарядов, в которых остро нуждается Украина, но и развивать инновации.
Кризис в Красном море — это урок асимметричной войны, в которой дроны стоимостью $2 тыс. противостоят ракетам стоимостью в миллион долларов. Несмотря на весь свой опыт в производстве последних, европейская оборонная промышленность не смогла стать пионером в разработке первых: проекты БПЛА реализуются с опозданием и выходят за рамки бюджета, отмечает автор статьи.
Статистика показывает, что страны ЕС сокращают траты на военные исследования. Кроме того, они нередко сталкиваются с отсутствием стратегического планирования и соперничеством отраслевых компаний, в результате чего членам организации приходится всё больше полагаться на внешних поставщиков.
Европа также заметно отстаёт от США в развитии оборонных проектов с применением искусственного интеллекта. Продвижение большего количества отечественных инноваций может помочь уменьшить её зависимость от Вашингтона, что является более насущной необходимостью в преддверии возможного президентства Трампа, подчёркивает Лоран.
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