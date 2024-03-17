Le Figaro: Россия истощает Украину стратегией «укусов»

Российская армия взяла на вооружение стратегию «укусов», или «уколов»: она совершает небольшие атаки сразу на нескольких отрезках. Украина же не может держаться на всей протяжённости линии фронта, поэтому такие атаки её истощают и приносят России пусть небольшие, но результаты, пишет Le Figaro.

Выход из украинского конфликта касается не только самой Украины, заявил на Парижском форуме по обороне и стратегии генерал Буркхард. По его словам, речь идёт о безопасности всего континента и даже других частей света на несколько десятилетий вперёд. «Мы должны сделать всё, чтобы предотвратить победу России, и занять коллективную позицию, которая ставит перед Россией дилеммы, то есть пошатывает её уверенность в том, что она способна начать войну, которой никто не сможет помешать», — приводит его слова Le Figaro.

При этом война на Украине приближается к опасному «переломному моменту», приводит издание мнение экспертов. По их словам, украинская армия и её союзники должны полностью изменить тактику и стратегию, если они не хотят, чтобы Россия победила. После провала контрнаступления и учитывая отсутствие боеприпасов у украинских сил, Россия возвращает себе преимущество на поле боя.

Россия во всём превосходит украинскую армию и это большой вызов, отмечает автор статьи. Благодаря изобилию оружия Россия смогла добиться прогресса на поле боя, признаёт генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом западные страны не в силах поставить Украине достаточное количество вооружений.

«Русские вернули себе инициативу. Они способны «мучить» соперника на поле. Это техника тысячи насечек. Цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить их резервы», — поясняет французский военный эксперт в общении с журналистом. По его словам, украинцы могут отбивать попытки прорывов в нескольких местах, но удержаться на десятке фронтов они не смогут. Россия при этом копит потенциал, чтобы потом воспользоваться открывшимися возможностями.

Продолжающаяся война на истощение выгодна российской армии, которая имеет гораздо больший запас боеприпасов и техники, чем Украина. У Украины же и людей не хватает, и боеприпасов. Поэтому Киеву приходится переходить к «эластичной обороне». В итоге он производит символические действия, например вторгаясь на территорию России в Курской и Белгородской областях или запуская поставляемые Западом ракеты, но не в силах получить от этого реальный стратегический эффект.

Весенняя распутица, возможно, даст украинцам небольшую передышку, ограничив манёвренность противника, пишет автор статьи. Кроме того, украинцы уповают на беспилотники, благодаря которым поле боя становится прозрачным. «Если батальон перегруппируется для попытки прорыва, он рискует быть обнаруженным и, следовательно, уничтоженным», — пишет автор статьи. Поэтому атаки совершаются малочисленными подразделениями. «Но этой стратегии укусов может быть достаточно для России», — отмечают эксперты.

Следующие несколько месяцев по-прежнему обещают быть критическими, пишет автор статьи. «Мы не можем исключить наступление России весной, чтобы заставить украинцев вести переговоры в трудном положении», — предупреждает эксперт Жером Пеллистранди. По его словам, россияне усвоили уроки, стали более манёвренными и интенсивно используют средства радиоэлектронной борьбы. Поэтому часть техники, поставленной в прошлом году с Запада, сейчас нейтрализуется электронными помехами.

Россия и Украина «как два борца, вцепившиеся друг другу в горло. Невозможно узнать, кто первым преклонит колено», — приводит Le Figaro слова французского генерала.