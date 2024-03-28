Болтон: уязвимость границ влечёт в США террористов и шпионов

20:52
Источник: «Наполи» готов втрое увеличить зарплату Кварацхелии
«Наполи» планируют продлить контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.
20:51
В Оренбургской области рассказали об итогах конкурса «Семья года»
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».
20:51
В Нижегородской области ввели 507,6 тысяч квадратных метров жилья
В Нижегородской области в январе — феврале 2024 года ввели в эксплуатацию 507,6 тысяч кв. м жилья. В том числе 201,9 тыс. кв. м в многоквартирных домах.
20:51
Врач Зимина назвала накладные наушники наименее вредными
Врач-оториноларинголог клиник «Атлас» Светлана Зимина рекомендовала пользоваться накладными наушниками хорошего качества, чтобы сохранить слух.
20:49
В Петербурге отремонтировали фасады 438 нежилых зданий в 2023 году
В Санкт-Петербурге в 2023 году отремонтировали фасады 438 нежилых зданий.
20:49
В Подмосковье построят предприятие в сфере тяжёлого машиностроения
В Московской области построят предприятие по производству и ремонту тяжёлой техники.
20:49
В Челябинске начали курсировать «умные» трамваи
В Челябинске запустили «умные» трамваи, способные определять число вошедших пассажиров и количество оплаченных билетов.
20:49
В Кирове отремонтируют краеведческий музей
В Кирове отремонтируют объект культурного наследия — главное здание областного краеведческого музея.
20:41
Чернышенко: в создание морских курортов инвестируют около 1,5 трлн рублей
Около 1,5 трлн рублей планируется инвестировать в создание морских курортов в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
20:41
В Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов
В Йошкар-Оле состоится всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в категории «Характерный и народно-сценический танец». Он пройдёт 7—11 апреля.
20:40
Фридман: Федотов продолжит карьеру в НХЛ в составе «Филадельфии»
Бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Филадельфия Флайерз».
20:37
В Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка
Суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели ребёнка в результате ДТП.
20:36
Подростки из Удмуртии получат знак «Горячее сердце» за спасение утопающего
Подросткам из Увинского района Удмуртии вручат нагрудные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающего человека с ограниченными возможностями.
20:36
Синоптики спрогнозировали неустойчивую погоду в Приморье
В Приморском крае в выходные ожидается неустойчивая погода с осадками, усилением ветра и гололёдом.
20:34
МО Сирии: два человека пострадали при израильском ударе в провинции Дамаск
Двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской провинции Дамаск.
20:33
Глава МИД Омана выразил Лаврову соболезнования из-за теракта в «Крокусе»
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в здании подмосковного «Крокус Сити Холла».
20:32
Выпуск нефтепродуктов в России снизился на 0,7% в феврале
Выпуск нефтепродуктов в России в феврале 2024 года снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Сокращение производства в январе — феврале составило 2,4% год к году, передаёт Росстат.
20:29
«СЭ»: «Ювентус» не обсуждает с «Локомотивом» трансфер Митая
Туринский «Ювентус» и московский «Локомотив» не контактирует между собой на тему возможного перехода защитника Марио Митая в итальянский клуб.
20:25
Валиева поздравила Щербакову с днём рождения
Российская фигуристка Камила Валиева поздравила олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с юбилеем.
20:23
Диетолог Журавлёва назвала речную рыбу полезнее морской
Диетолог Полина Журавлёва выразила мнение, что речная рыба полезнее морской.
20:22
В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт
Школьница из Саяногорска разместила у себя в Telegram-канале ложный пост с предложением за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта.
20:20
Фигуристка Щербакова показала, что ей подарили на 20-летие
Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала сообщение в социальных сетях, где показала, что ей подарили на 20-й день рождения.
20:19
Эстония направит одного военного для борьбы с хуситами в Красном море
Правительство Эстонии решило отправить одного своего военнослужащего для борьбы с хуситами в Красном море в рамках военной операции в ЕС по защите судов.
20:18
Авербух: Щербакова — очень талантливый и многогранный человек
Продюсер и хореограф Илья Авербух поздравил олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с днём рождения.
20:14
Разин — о победе над «Спартаком»: не ищем лёгких путей, надо нервы потратить
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
20:14
Физиолог Семёнова заявила о негативных последствиях сутулости для здоровья
Заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семёнова рассказала, к каким последствиям для здоровья может привести сутулость.
20:13
Sport.es: будущее Хави окончательно определится в конце апреля
Руководство «Барселоны» запланировало встречу с главным тренером команды Хави в конце апреля после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Эль-Классико с «Реалом».
20:11
RT: киевские власти пытаются вербовать молодёжь в ДНР для совершения терактов
Молодые люди из Донецкой Народной Республики рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.
20:10
Профессор Миршаймер: Украина может потерять ещё четыре области
Украина может потерять контроль над четырьмя областями. Такое мнение выразил американский профессор Джон Миршаймер.
20:08
Жамнов ответил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Металлургом» в пятом матче серии
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о поражении от магнитогорского «Металлурга» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
20:07
Галлямов поздравил Щербакову с 20-летием: мы много прошли вместе
Российский фигурист Александр Галлямов поздравил олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с днём рождения.
20:04
Специалист Чегодаева прокомментировала популярность студий на рынке жилья
Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева высказалась о популярности студий на рынке жилья.
20:03
Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе»
Российские игроки Илья Ковальчук и Евгений Малкин поддержали 8-летнего хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».
20:00
Боец UFC Алексеева назвала фаворита в поединке россиянина Магомедова и украинца Потери
Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева поделилась мнением о поединке между россиянином Шарабутдином Магомедовым и украинцем Игорем Потерей на UFC on ABC 6, который пройдёт 22 июня в Эр-Рияде.
20:00
Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировке по ППДО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о тренировке по ППДО в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты.
19:56
Директора «Росатома» Сахарова арестовали за получение взятки
Один из директоров «Росатома» Геннадий Сахаров арестован в Москве за получение взятки в особо крупном размере.
19:53
В Ингушетии раскрыли резонансное убийство четырёхлетней давности
В Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто резонансное убийство четырёхлетней давности.
19:51
РПЛ перечислит по миллиону рублей за каждый гол в 22-м туре жертвам теракта в «Крокусе»
Российская премьер-лига (РПЛ) направит деньги для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
19:48
В НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА
Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поделился мнением о решении московского ЦСКА расторгнуть контракт с голкипером Иваном Федотовым.
19:47
Yandex N.V. подготовила активы к продаже, передав их на российское юрлицо
Yandex N.V. подготовила активы к продаже, передав их на российское юридическое лицо.
19:44
СМИ назвали имя следующего соперника Адесаньи
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья сразится с действующим обладателем трофея в 84 кг Дрикусом Дю Плесси.
19:39
МЧС: мошенники под видом кинологов делали фото на месте теракта в «Крокусе»
В пресс-службе МЧС России заявили, что группа мошенников под видом кинологов обманным способом проникла в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте теракта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, чтобы сделать фото.
19:35
Быков сомневается, что отношения между ФХР и IIHF улучшатся после ухода Федотова из ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал новость о расторжении контракта между московским ЦСКА и голкипером Иваном Федотовым.
19:35
В Минфине сообщили о начале закупки алмазов «Алросы»
Минфин России в марте 2024 года провёл закупку алмазов «Алросы» в Гохран, планирует делать это регулярно, не раскрывая параметров в связи с санкциями.
19:33
Черданцев рассказал, что Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги
Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить клуб Медиалиги.
19:33
Суд ООН предписал Израилю обеспечить поступление гумпомощи в Газу
Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.
19:27
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работу Керченской паромной переправы приостановили. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
19:27
Михайлов — об уходе Федотова из ЦСКА: насильно мил не будешь
Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов высказался о решении клуба расторгнуть контракт с голкипером Иваном Федотовым.
19:27
Минаков — о тренировках Волкова в США: там ты никому не нужен
Боец смешанных единоборств Виталий Минаков оценил решение Александра Волкова готовиться к поединкам в США.
19:24
«Металлург» победил «Спартак» и вышел вперёд в серии 1/4 финала Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» на своём льду сломил сопротивление московского «Спартака» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.