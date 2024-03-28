Болтон: уязвимость границ влечёт в США террористов и шпионов

Рекордный наплыв нелегалов грозит подорвать безопасность Соединённых Штатов, заявил в интервью Newsweek экс-советник Белого дома Джон Болтон. По его словам, в результате провальной политики администрации Байдена в страну могут легко проникнуть террористы с оружием массового поражения или агенты зарубежных разведок.

В интервью Newsweek бывший советник Белого дома Джон Болтон предупредил о серьёзных угрозах национальной безопасности США на фоне наплыва мигрантов на южной границе. По его словам, в результате провальной политики администрации Байдена в страну можно легко доставить оружие массового поражения.

«Меня очень беспокоит открытость границ. Мы уже знаем, что преступные наркокартели эксплуатируют уязвимость защиты наших рубежей. Я опасаюсь, что их могут пересечь террористы. Поскольку такой способ безопаснее, чем через аэропорты и таможенные посты, то к нам могут проникнуть иностранные шпионы», — предположил он.

По его словам, эти злоумышленники «могут провезти контрабандой биологическое или химическое оружие». Болтон также отметил рост числа китайских мигрантов, часть которых он подозревает в работе на разведку Пекина.

В последние годы приток нелегальных мигрантов в США продолжает ставить антирекорды. Но, несмотря на призывы законодателей к Байдену решить эту проблему с помощью президентских полномочий, он перекладывает её на конгресс, обращает внимание Newsweek.