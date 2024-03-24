Fox News: на юге США идёт настоящее «вторжение» — а Байден теперь всё валит на Трампа

Облетевшие всю Америку кадры, на которых мигранты силой пробиваются на территорию страны, снося всё на своём пути, подтверждают, что речь идёт не иначе как о вторжении, считают журналисты Fox News. Между тем администрация Джо Байдена и Демократическая партия теперь в один голос обвиняют в происходящем Трампа — хотя замок с границы сняли именно они, подчёркивают ведущие канала.

Эти шокирующие кадры с границы спровоцировали возмущение в Вашингтоне и не только — и тем не менее в Белом доме даже не знают наверняка, видел ли их президент Байден: более сотни мигрантов, затоптав группу военнослужащих Национальной гвардии и снеся увешанный колючей проволокой забор, пробиваются на территорию США. А наши СМИ ни с того ни с сего пытаются взвалить вину за это... на Дональда Трампа.

ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Если б я шёл на какие угодно выборы от Демократической партии, я бы сделал вот что: носил бы это (выпуск New York Post, где на первой полосе разместили материал об упомянутом инциденте на границе. — ИноТВ) везде с собой и показывал всем: вот, полюбуйтесь, что с вами делают республиканцы, что делает Дональд Трамп... Дональд Трамп сам сказал: «Похороните этот законопроект (об ужесточении пограничного контроля. — ИноТВ), а во всём, что после этого случится, обвиняйте меня». Дональд Трамп так и сказал: «Обвиняйте меня». Так что да, Дональд, мы тебя и обвиняем.

А корреспондент Fox Business Хиллари Вон смогла догнать кое-кого из конгрессменов-демократов — и они, кажется, очень уж не хотят называть случившееся вторжением.

ХИЛЛАРИ ВОН, корреспондент Fox Business: Это что же, вторжение?

ГРЕГ КАСАР, член палаты представителей США от штата Техас: Я понимаю, о чём вы пытаетесь спросить, ваш вопрос я понял. Разумеется, нападения на кого бы то ни было никому не нужны.

МАКСВЕЛЛ ФРОСТ, член палаты представителей США от штата Флорида: Слово «вторжение» я бы использовать не стал — и я наблюдаю, что о случившемся распространяется много дезинформации. Я видел кадры, но ещё ведь сообщалось, что многие из этих людей уже и так были на территории США.

А вот репортёр New York Post, который и снял эти поразительные кадры, утверждает, что мигрантов, устроивших толчею, уже выпустили на свободу на территории Штатов в соответствии с разделом 8 Кодекса США — и они теперь смогут подать прошение о предоставлении убежища. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергать эту информацию не стала.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Всех их задержали сотрудники Пограничной службы США — это важно понимать. Они были задержаны...

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Их депортировали?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Их задержали. По каждому индивидуальному случаю я комментарии давать не могу.

Так значит, Джесси, их задержали. Но ведь, как мне кажется, большинство видевших эти кадры, какие бы позиции они ни занимали в дискуссии об иммиграции, вряд ли будут думать, что подобных людей следует просто так отпускать на волю внутри США.

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: А их уже отпустили.

Да, похоже, большинство из них действительно отпустили.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Ну да, ни одного из них не депортировали, их всех поймали, а затем отпустили — как происходит со всеми до единого вторженцами, которые пересекают границу. Мне понравился тот демократ, который заявил, что, мол, это никакое не вторжение было, ведь они ещё до всего этого пробрались на территорию... Это как вообще понимать?





Это всё равно что въехать в чей-нибудь дом, а потом снести забор, открыть ворота и отпереть все двери — а потом вдруг дом заполоняют люди со всей округи, а ты начинаешь всё валить на предыдущего собственника. «Ты что несёшь? Ты же сам снёс забор с воротами, оторвал замки и убрал охрану!» А ведь Джо Байден именно так сейчас пытается себя вести.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.