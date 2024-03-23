Fox News: ведущие СМИ проигнорировали шокирующий прорыв мигрантами границы США

Крупные американские СМИ, такие как ABC News, NBC News, CNN, The Washington Post, проигнорировали видео с прорывом границы в Техасе, сообщает Fox News. На видеозаписи нелегальные мигранты прорываются через заграждения и бойцов Национальной гвардии США. При этом на сайте CNN можно найти 11 материалов о Трампе, но ни одного — о последних событиях на границе.

Посмотрите на это. Шокирующее видео показывает группу из более чем 100 мигрантов, рвущихся через нашу южную границу в Техасе. Только посмотрите, как они прорываются через защитную проволоку и сбивают с ног охранников на своём пути. Но почти все крупные СМИ проигнорировали эту историю, за исключением телеканала CBS, который осветил её в течение всего нескольких секунд.

Ведущая CBS: Хаотичная картина сегодня на границе в Эль-Пасо. На видео, опубликованном New York Post, видно, как группа мигрантов протискивается мимо военнослужащих национальной гвардии Техаса и устремляется через забор, обнесённый проволокой. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти быстро восстановили контроль и укрепили заграждение.

К нам присоединяется Джо, обозреватель Fox. Я не знаю, Джо. Может ли отсутствие освещения буквально видео дня, которое в нашем бизнесе принято показывать первым, быть попыткой СМИ не дать избирателям увидеть то, что равносильно вторжению на нашу границу, чтобы прикрыть нынешнюю обстановку для демократов?

ДЖО КОНЧА, внештатный обозреватель Fox News: Вы можете себе это представить? ABC News, NBC News, это, как вы сказали, вирусное видео дня. Это шокирующая новость. Да, именно так. Видеть, как нашу национальную гвардию обступают люди, которых здесь быть не должно, прорывают колючую проволоку, бегут прямо через них. Я имею в виду, что, будучи продюсером, вы, очевидно, скажете: «Хорошо, мы должны сделать это первым, но по крайней мере пусть это будет вторым или третьим сюжетом».

Они этого не делают, тогда вы обращаетесь к CNN. Забудьте о телеканале CNN, я говорю о сайте cnn.com. Бесконечное пространство, всё пространство в мире, потому что это интернет. И если вы зайдёте на их главную страницу сегодня утром, у них будет 11 материалов о Дональде Трампе, все негативные, конечно, всё сосредоточено на его юридических проблемах, но ноль на том, что происходит здесь.

То же самое с The Washington Post. И так будет продолжаться ещё 227 дней. У меня есть часы в моей домашней студии до дня выборов. Это всё будет о Трампе, а не о политике Трампа; кстати, когда речь идёт о границе, в частности, игнорируется тот факт, что Джо Байден может обратить всё это вспять с помощью исполнительных указов о строительстве пограничной стены.

Дата выхода в эфир 23 марта 2024 года.