Обозреватель AC: США нужно ввести «5-летний мораторий» на въезд в страну, чтобы разобраться с тем, что наделал Байден

Соединённые штаты, по сути, подвергаются «вторжению». При этом Джо Байден не хочет с этим никак бороться. Стране нужен более консервативный Конгресс и жёсткие правила для мигрантов, чтобы справится с ситуацией и навести порядок в «бардаке», который устроил Байден. Такое мнение высказал обозреватель American Conservative.

Президент Байден «отказывается охранять» границы, когда его страна подвергается «вторжению». Он «расстелил гостеприимный коврик» для нелегальных мигрантов. При этом просто возвращения Трампа на пост президента не будет достаточно для того, чтобы решить проблему. Нужно избрать в Конгресс «больше настоящих консерваторов». Такое мнение высказал обозреватель American Conservative.

При этом автор статьи отмечает, что в сложившейся ситуации нельзя обвинять только Байдена и демократов. Виноваты и республиканцы, а именно умеренное крыло партии, которое по время президенства Трампа не приняли его распоряжения по мигрантам и границе как закон.

Также США нужно «построить и затем защищать стену», а потом «покончить со всеми лазейками для получения убежища». Мигранты не должны использовать судебную систему для того, чтобы оставаться в стране. Должны быть определённые правила, которые будут регламентировать кто может остаться в стране, а кто нет. Например, «гражданство по праву рождения должно предоставляться только детям, рождённым от законных резидентов нашей страны», считает автор.

Нужно перестать следовать политике Байдена по границе. Правительство должно выделять больше денег на охрану границы, работу таможенной полиции и судов, занимающихся вопросами миграции. Также обозреватель считает, что нужно перестать финансировать города и штаты-убежища, которые лишь помогают нелегальным мигрантам – деньги нужно выделять тем, кто борется с проблемой, например Техасу. Снизит число мигрантов и отмена льгот, ради которых многие и хотят попасть в страну.

Обозреватель AC считает, что стране нужно минимум 5 лет запрета даже легального въезда в страну, чтобы разобраться со всем, что сделал Байден. Нельзя обойтись и без миграционной реформы, которая регулировала бы въезд в страну, ужесточила бы правила получения гражданства и наказания за торговлю людьми. Но для этого, по мнению автора, «необходимо избрать смелых консерваторов, а не слабых республиканцев».