NRK: Норвегия вдвое укрепит оборону призывниками

Правительство Норвегии приняло решение увеличить вдвое количество призывников на военную службу, передаёт NRK. Таким образом, число норвежских солдат-срочников вырастет с нынешних 9 тыс. до 13 500 человек, что станет частью долгосрочной стратегии по укреплению обороны скандинавской страны.
Члены кабмина правительства Норвегии в лице главы Минобороны Бьорна Арильда Грама, министра юстиции Эмили Мель и министра финансов Трюгве Слагсволда Ведума на совместной пресс-конференции в городе Эльверуме объявили об увеличении численного состава Вооружённых Сил скандинавской страны вдвое к 2036 году, сообщает NRK. В ближайшие годы планируется постепенное увеличение набора призывников.
Заявление была сделано на фоне предстоящего обнародования разработанного норвежским правительством долгосрочного плана развития вооружённых сил североевропейского государства на 2025–2028 годы. Миллиарды крон будут инвестированы в военную базу в Тернингмоене, на которой круглый год смогут проходить базовую подготовку 1800 новобранцев. Именно туда будут переведены норвежские солдаты-срочники из оперативных отделов армии.
По мнению министра обороны, для дальнейшего развития ВС понадобится повышение образовательного потенциала новобранцев, а также больше людей с профессиональным военным опытом. По оценке премьера Йонаса Гара Стёре, нынешнее правительство укрепило оборонный потенциал страны на 40% с момента прихода к власти и не намерено останавливаться на достигнутом.
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