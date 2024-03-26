TV4: двое из троих шведов не могут служить в армии по состоянию здоровья

20:14
Хуситы заявили о готовности атаковать суда любой страны, идущие в порты Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» готово атаковать принадлежащие любой стране суда, если они направляются в порты Израиля.
20:08
МЧС опубликовало обновлённый поимённый список погибших при теракте в «Крокусе»
МЧС России опубликовало обновлённый поимённый список из 120 человек, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
20:03
Силы ПВО перехватили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
20:03
Родным погибших в «Крокусе» пишут с украинских номеров глумливые сообщения
Мама инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала RT, что ей пишут с украинских номеров глумливые сообщения.
20:02
Байден: обрушение моста в Балтиморе было непреднамеренным актом
Обрушение моста в Балтиморе стало следствием случайного столкновения судна с его опорой, это был непреднамеренный акт, заявил американский лидер Джо Байден.
19:58
Камоцци: Хвича способен вывести Грузию на Евро-2024
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча между сборными Грузии и Греции за выход в финальную стадию чемпионата Европы — 2024.
19:56
Львова-Белова: после теракта в «Крокусе» в стационарах находятся шесть детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что сейчас на лечении в стационарах находятся шесть детей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
19:55
Болельщики «Спартака» вывесили траурный баннер на матче плей-офф с «Металлургом»
Активные болельщики московского «Спартака» посвятили перфоманс на четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
19:52
Economist: в неспособности ВСУ обеспечить оборону виноват Зеленский
Владимир Зеленский виноват в том, что украинские войска не могут обеспечить оборону против наступления ВС России, говорится в статье The Economist.
19:47
В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе»
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье уже произвели первые выплаты тем, кто пострадал в теракте в «Крокус Сити Холле».
19:46
В Ленобласти задержали адвоката по подозрению в соучастии в убийстве в 2000 году
Правоохранители задержали в Ленинградской области адвоката по подозрению в причастности к убийству 24-летней давности.
19:45
Депутат партии «Возрождение» Суходольский назвал плодотворной встречу со Слуцким
Депутат молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Александр Суходольский назвал весьма плодотворной и насыщенной встречу с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
19:39
В партии «Возрождение» прокомментировали выдворение из Молдавии российского дипломата
Один из лидеров молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля в ходе встречи в Москве с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким прокомментировал решение властей Кишинёва выдворить из страны российского дипломата.
19:38
Министр Косиняк-Камыш: Польша лидирует по числу обученных солдат ВСУ
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика стала лидером по обучению украинских военнослужащих.
19:36
Вратарь минского «Динамо» Колосов продолжит карьеру в системе «Филадельфии»
Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов продолжит карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».
19:35
Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от ЕС €16 млрд в 2024 году
Украина рассчитывает получить от ЕС €16 млрд в 2024 году в рамках программы Ukraine Facility.
19:34
Приднестровье пока не намерено обращаться с просьбой о включении в состав России
Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью RTVI заявил, что пока приднестровские власти не собирались обращаться к Москве с просьбой о включении в состав России.
19:29
Власти Ямала обсудили перспективы развития Салехарда
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский обсудили перспективы развития города.
19:26
Путин поручил проработать увеличение затрат на научные исследования
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения.
19:26
Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов БРИКС
Президент России Владимир Путин поручил Российскому союзу ректоров, Российской академии наук и Российской академии образования подготовить предложения о международном рейтинге вузов стран БРИКС.
19:26
КС Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий
Конституционный суд Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий.
19:25
Ягудин назвал Плющенко выдающейся личностью
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал похвалу от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после победы на турнире шоу-программ «Русский вызов».
19:24
В Петербурге направят 135 млрд рублей на госпрограмму соцподдержки граждан
В Санкт-Петербурге заявили об увеличении финансирования госпрограммы «Социальная поддержка граждан» в 2024 году.
19:24
Слуцкий: ситуация в Молдавии напоминает развитие событий на Украине
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя в разговоре с RT встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение» Александром Суходольским и Василием Болей, заявил, что ситуация в Молдавии напоминает развитие событий на Украине.
19:21
Силы ПВО около 18:30 мск сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО около 18:30 мск сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
19:19
В МИД России открыли траурную книгу для послов в связи с трагедией в «Крокусе»
В пресс-центре МИД России была открыта траурная книга, в которой послы зарубежных стран могут оставить записи, посвящённые трагедии в «Крокус Сити Холле».
19:12
Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве
Президент Чехии Петр Павел отметил важность сохранения представительства на уровне посла республики в России.
19:07
На иноагента Моргенштерна составили три протокола из‑за рекламы в Telegram
На иностранного агента Алишера Моргенштерна* составили три протокола об административном правонарушении из‑за рекламы в его Telegram-канале.
19:06
Опубликованы письма с соболезнованиями в связи с терактом из разных стран
В редакцию RT поступает огромное количество писем с соболезнованиями и словами поддержки в связи с терактом в «Крокусе» из разных стран.
19:04
Слуцкий: Санду превращает Молдавию в плацдарм для противостояния с Россией
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал знаковой встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение» Александром Суходольским и Василием Болей.
18:58
Авербух: Костомаров выйдет на лёд вместе с Домниной в шоу «Вместе и навсегда»
Призёр Олимпиады, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, кто из гостей примет участие в ледовом шоу «Вместе и навсегда».
18:56
МО Сирии: восемь человек погибли при ударах США по Дейр эз-Зору
Восемь человек, включая семь военных, погибли, более 30 пострадали в ходе ударов США по объектам в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии.
18:55
«Авангард» победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18:50
Мама инвалида-колясочника: его официально признали погибшим при теракте
Мама инвалида-колясочника Максима Вербенина, который спас свою девушку Наталью во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявила RT, что её сына официально признали погибшим.
18:47
Автоюрист Славнов высказался о необходимости ввести особую категорию прав для СИМ
Автоюрист Дмитрий Славнов высказался о необходимости ввести особую категорию прав для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
18:45
Погибшая при теракте в «Крокусе» врач планировала свадьбу в сентябре
Врач Альбина Манюрова, которая погибла в результате теракта в «Крокусе», планировала свадьбу 14 сентября. Об этом RT сообщила администратор банкетного зала в Подмосковье Светлана.
18:43
«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» состоится 27 марта
«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» пройдёт 27 марта. Он призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.
18:40
Слуцкий провёл встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение»
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провёл в Москве встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение».
18:39
Костомаров заявил, что продолжит выступать с программами
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что продолжит выступать с новыми программами на льду.
18:37
ФСБ: данные о теракте в «Крокусе» от задержанных подтверждают украинский след
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил в интервью Павлу Зарубину, что полученная от задержанных информация по делу о террористическом акте в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье подтверждает наличие в данной трагедии украинского следа.
18:36
Бортников: одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокусе»
Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокус Сити Холле», заявил глава ФСБ Александр Бортников.
18:35
Врач Лесков предостерёг от прослушивания громкой музыки в автомобиле
Врач-отоларинголог Иван Лесков посоветовал не слушать громкую музыку в автомобиле.
18:31
Невролог Шиндряева рассказала о причинах боли в пояснице
Доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала, почему может болеть поясница.
18:31
Шадаев: застройщики будут передавать почте ряд площадей на первых этажах
Застройщики должны безвозмездно передавать «Почте России» ряд площадей на первых этажах.
18:28
Голикова: крайне тяжёлые раненые в «Крокусе» показывают положительную динамику
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле», которым врачи диагностировали крайне тяжёлое состояние, показывают положительную динамику.
18:26
STT: финская Neste не может обеспечить бесперебойность поставок топлива
Финская энергетическая компания Neste не может обеспечить бесперебойные поставки топлива на некоторые свои АЗС из-за забастовки профсоюзов.
18:25
В Ижевске мемориал жертвам теракта в «Крокусе» разместят у Свято-Михайловского собора
В Ижевске мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» с 27 марта разместят у Свято-Михайловского собора.
18:20
В ТиНАО завершается строительство новой школы
Строительные работы в школе посёлка Щаповское в Троицком административном округе завершены на 85%, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
18:19
Подполье сообщило о поражении завода с военной техникой в Кривом Роге
Представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска в Кривом Роге поразили завод, в котором находилась военная техника.
18:12
Строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года
Строительство Южной рокады завершат до конца 2024 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.