TV4: двое из троих шведов не могут служить в армии по состоянию здоровья

Со вступлением Швеции в НАТО всё большему количеству шведов придётся пройти срочную военную службу. В то же время почти двое из трёх молодых людей не могут быть призваны в армию из-за наличия у них различных болезней и медицинских диагнозов, сообщает телеканал TV4.

После вступления Швеции в НАТО у североевропейской страны возросла необходимость в привлечении большего количества призывников на срочную военную службу. В этом году запланировано призвать 8 тыс. молодых людей, но их число через несколько лет может возрасти до 10 тыс. и более. Молодёжь отбирается в рамках процесса набора, проводимого Шведским агентством по призыву на военную службу, в ходе которого призывники заполняют анкету, где подробно указывают состояние своего здоровья.

Как оказалось, большая часть потенциальных защитников родины отпадает уже на этом этапе, подчёркивает TV4. Из чуть менее 107 тыс. молодых людей, ответивших на вопросы анкеты в этом году, только 36% могут быть призваны на военную службу. 64% респондентов, или более 68 тыс. молодых людей, предоставили неудовлетворительные ответы, указав различные заболевания, диагнозы и травмы.

73% девушек и 55% юношей признались в наличии у них медицинских показаний, не совместимых с военной службой. В значительной степени речь идёт о психических заболеваниях, таких как депрессия и тревога, что вызывает тревогу у властей страны. «Мы считаем, что это очень высокие цифры. В долгосрочной перспективе, возможно, будет сложно заполнить учебные места в Вооружённых силах, особенно когда предстоит подготовить больше людей», — сетует генеральный директор ведомства Кристина Мальм.