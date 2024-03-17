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Telegraph: Латвия призывает Британию вернуть военный призыв, чтобы противостоять России

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Британии неизбежно придётся увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, заявил в интервью The Daily Telegraph глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Он также призвал Соединённое Королевство рассмотреть вопрос о введении воинской повинности для сдерживания России.
Telegraph: Латвия призывает Британию вернуть военный призыв, чтобы противостоять России
AP

Британия должна рассмотреть возможность призыва граждан в армию для сдерживания России, заявил в интервью The Daily Telegraph министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Он также заявил, что Великобритании «неизбежно» придётся увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП.

Кариньш призвал страны Североатлантического альянса рассмотреть модель «тотальной обороны», при которой большое количество граждан может быть призвано в кратчайшие сроки.

Глава МИД Латвии привёл в качестве примера Финляндию, где, по его словам, при небольшой численности постоянной армии есть «очень большой, очень хорошо подготовленный» резерв военного времени, «поэтому они могут легко призвать 250 тысяч подготовленных военных».

Он также отметил, что Латвия, которая после начала украинского конфликта вернула обязательную службу, скопировала некоторые элементы призывной системы Финляндии. 

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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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