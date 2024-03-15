WION: немецкая армия сокращается и стареет

В Германии парламенту страны был представлен ежегодный отчёт, из которого следует, что немецкая армия стремительно стареет, а новые солдаты набираются с трудом, сообщает WION. Ситуация настолько критическая, что в некоторых частях открыто до 20 тысяч вакансий, не хватает оборудования и запчастей. Проблема особенно усугубилась на фоне того, что большую часть своего вооружения Германия отгружает Украине.

Немецкая армия сталкивается с довольно серьёзной проблемой — её личный состав стареет, а новые рекруты для борьбы за Германию набираются с трудом. Это следует из ежегодного отчёта за 2023 год, который был представлен парламенту страны.

В некоторых воинских частях открыто до 20 тысяч вакансий. Немецкие вооружённые силы также сталкиваются с нехваткой оборудования и запасных частей наряду с проблемами инфраструктуры. Война на Украине усугубила проблему, поскольку Германия отгружает большую часть своего вооружения со своих складов, чтобы истерзанная войной Украина защищала себя.

Всё это лишь часть новых инвестиций в оборону, о которых канцлер Олаф Шольц объявил в 2022 году, когда после вторжения России на Украину был создан специальный фонд в размере 109 миллиардов долларов для переоснащения немецкой армии. В отчётах фактически подчёркивается, что нынешний дефицит создаёт серьёзную нагрузку на войска, но назревал он уже давно.

Парламентский комиссар вооружённых сил Ева Хёгль обвинила в нынешнем кризисе медленный и чрезмерно бюрократизированный процесс закупок в Вооружённых силах Германии. Отчёт также показал, что в прошлом году Германия не достигла цели альянса НАТО по расходованию двух процентов своего ВВП на оборону, хотя, вероятно, достигнет этого показателя в 2024 году.

Единственным положительным моментом является то, что, даже если дефицит сохранится ещё какое-то время, военные смогли предоставить солдатам достаточное количество личного снаряжения. В докладе также рекомендуется ввести какую-то форму обязательной службы, поскольку необходимо решение для преодоления нехватки персонала.

Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года.