El País: строительство бомбоубежищ и увеличение числа резервистов ― Европа встаёт на путь гражданской обороны

Конфликт на Украине и успехи в нём российских сил подталкивают страны Европейского союза к расширению гражданской обороны, пишет El País. Некоторые страны, например Италия и Бельгия, пошли по пути увеличения числа резервистов, другие, в том числе Польша и Финляндия, задумались о строительстве новых бомбоубежищ.

На фоне успехов российских военных на Украине на этой неделе на саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского союза обсуждали среди прочего помощь Киеву, расширение блока, пересмотр бюджета и оборонные вопросы. Как отмечает El País, с начала украинского конфликта страны ЕС увидели острую необходимость в укреплении своего оборонного потенциала и в расширении производства вооружения и боеприпасов и уже приступили к этому процессу.

Кто-то увидел свой путь в подготовке к гибридной войне, другие ― в наборе добровольцев в армию. Итальянское правительство работает над законом о резервистах, в то время как бельгийское правительство одобрило реформу, призванную расширить и сделать призыв более привлекательным с целью в этом году зачислить более тысячи граждан. Дания решила с 2026 года в обязательном порядке призывать на военную службу женщин, а сам срок службы увеличить до 11 месяцев.

Некоторые страны задумались о необходимости увеличения числа бункеров, в том числе Польша и Финляндия. Так, Польша недавно подсчитала количество бомбоубежищ в стране, и результат оказался не обнадеживающим. В случае необходимости только 4% из 38 млн жителей страны имели бы гарантированное убежище. В связи с этим Варшава объявила об инвестициях в размере €27 млн, чтобы усовершенствовать систему. Правительство также работает над новым законом о гражданской обороне.

Ещё ближе к России находятся страны Балтии. Эстония, Литва и Латвия увеличили свои военные расходы, при этом не пренебрегая системой гражданской обороны. Как пишет издание, страны направили миллионы евро на повышение готовности населения к кризисным ситуациям или войне. Так, Таллин рассчитывает, что в долгосрочной перспективе, через десять лет, 40% граждан будут самодостаточны в случае любой чрезвычайной ситуации.